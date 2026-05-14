Panamá, 14 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Panamá enfrentará a Jamaica en amistosos de preparación rumbo al Mundial Brasil 2027

    Toña Is tendrá prueba exigente: Panamá jugará dos veces ante Jamaica

    Guillermo Pineda G.
    Panamá enfrentará a Jamaica en amistosos de preparación rumbo al Mundial Brasil 2027
    La selección femenina viene de disputar los últimos dos partidos en el estadio Universidad Latina en Penonomé. Archivo

    La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este jueves por la mañana que la selección femenina de Panamá disputará dos partidos amistosos frente a Jamaica durante la próxima Fecha FIFA de junio.

    Los encuentros se jugarán los días 5 y 8 de junio, ambos desde las 8:00 p.m. en el estadio Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y formarán parte de la preparación del conjunto dirigido por la española Toña Is con miras a su próximo gran reto en las eliminatorias rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027.

    La escuadra panameña viene de asegurar en abril su clasificación a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 tras completar una fase perfecta, cerrando con una victoria 3-0 sobre Cuba en el estadio Universidad Latina. Ese resultado le permitió avanzar como líder de grupo y colocarse entre las ocho mejores selecciones del área.

    Ahora, Panamá tendrá por delante un desafío de alto nivel cuando enfrente a Canadá el próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en un partido que otorgará un boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

    El torneo regional, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre, definirá seis plazas mundialistas. Los ganadores de los cuartos de final clasificarán directamente a la Copa del Mundo, mientras que los equipos derrotados tendrán una segunda oportunidad en la ronda de repechaje.

    Por su parte, Jamaica también utilizará estos amistosos como preparación para su eliminatoria ante Costa Rica. En caso de no avanzar, las caribeñas buscarían el pase a la repesca frente al perdedor del duelo entre Estados Unidos y El Salvador.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


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