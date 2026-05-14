Panamá enfrentará a Jamaica en amistosos de preparación rumbo al Mundial Brasil 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este jueves por la mañana que la selección femenina de Panamá disputará dos partidos amistosos frente a Jamaica durante la próxima Fecha FIFA de junio.

Los encuentros se jugarán los días 5 y 8 de junio, ambos desde las 8:00 p.m. en el estadio Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y formarán parte de la preparación del conjunto dirigido por la española Toña Is con miras a su próximo gran reto en las eliminatorias rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027.

La escuadra panameña viene de asegurar en abril su clasificación a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 tras completar una fase perfecta, cerrando con una victoria 3-0 sobre Cuba en el estadio Universidad Latina. Ese resultado le permitió avanzar como líder de grupo y colocarse entre las ocho mejores selecciones del área.

AMISTOSOS 🆚 JAMAICA 🔥



La Selección Mayor Femenina jugará en casa dos partidos amistosos 🆚 🇯🇲 en la Fecha FIFA de junio.



Estos juegos servirán para continuar trabajando con la mira en el partido de eliminatorias ante Canadá 🇨🇦



🇵🇦🆚🇯🇲

5 y 8 junio - 8pm

🏟️ Rommel Fernández… pic.twitter.com/i3AdwW3b85 — FEPAFUT (@fepafut) May 14, 2026

Ahora, Panamá tendrá por delante un desafío de alto nivel cuando enfrente a Canadá el próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en un partido que otorgará un boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

El torneo regional, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre, definirá seis plazas mundialistas. Los ganadores de los cuartos de final clasificarán directamente a la Copa del Mundo, mientras que los equipos derrotados tendrán una segunda oportunidad en la ronda de repechaje.

Por su parte, Jamaica también utilizará estos amistosos como preparación para su eliminatoria ante Costa Rica. En caso de no avanzar, las caribeñas buscarían el pase a la repesca frente al perdedor del duelo entre Estados Unidos y El Salvador.