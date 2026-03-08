Panamá, 08 de marzo del 2026

    Béisbol

    Panamá enfrentará a Jameson Taillon en duelo clave del Clásico Mundial de Béisbol

    Jaime Barría será el encargado de subir al montículo por el equipo de José Mayorga,en el tercer duelo en el Clásico Mundial de Béisbol.

    Humberto Cornejo
    Jameson Taillon. Tomado de @Cubs

    La Selección de Béisbol de Panamá enfrentará al derecho Jameson Taillon para el duelo ante Canadá, correspondiente al tercer partido en el Clásico Mundial de Béisbol, programado para este domingo a las 6:00 p.m.

    Taillon, de 34 años, cuenta con nueve temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, circuito en el que ha defendido los colores de los Pirates de Pittsburgh, Yankees de New York y Cachorros de Chicago.

    Durante su trayectoria en la Gran Carpa, el derecho acumula marca de 82- 60, con una efectividad de 3.87 en su carrera. Su mejor temporada llegó en 2022 con los Yankees, cuando terminó con foja de 14-6 y un promedio de carreras limpias de 3.91 en 177.1 entradas lanzadas.

    Esta será su segunda participación en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de haber formado parte del equipo canadiense en la edición de 2013.

    Barría abrirá por Panamá

    Por el lado de Panamá, el encargado de subir al montículo será el derecho Jaime Barría, quien también cuenta con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas.

    El metropolitano lanzó durante seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles, etapa en la que registró marca de 22-32 y una efectividad de 4.38.

    Jaime Barría

    Más recientemente, el serpentinero panameño ha continuado su carrera en ligas internacionales como la KBO (Corea del Sur) y la Liga Mexicana de Béisbol.

    La temporada pasada jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Algodoneros de Unión Laguna, equipo con el que dejó récord de 6-3 y una efectividad de 4.80 en 17 aperturas, acumulando 84.1 episodios de labor.

    Jaime Barría está en su primera campaña en Corea del Sur. Cortesía hanwhaeagles_soori

    También vio acción en la pelota invernal de República Dominicana con los Toros del Este.

