La novena de Panamá enfrentará a los Yankees y Tigres

La selección de béisbol de Panamá tendrá partidos de preparación de alto nivel de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará del 5 al 17 de marzo.
Esto se conoció luego de que las Grandes Ligas anunciaran el calendario de pretemporada 2026, en el que la novena istmeña se medirá ante los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit.
El equipo dirigido por José Mayorga enfrentará a los Bombarderos del Bronx el próximo 3 de marzo, mientras que al día siguiente, 4 de marzo, se medirá a los Tigres.
Estos compromisos servirán como preparación para el máximo torneo de selecciones nacionales. Panamá integra el Grupo A, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.
El debut de la tropa panameña será el 6 de marzo ante Cuba, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.
Esta será la cuarta participación de Panamá en el certamen, tras haber competido en las ediciones de 2006, 2009 y 2023.