Panamá enfrentará a viejos conocidos en el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026

La selección de fútbol de Panamá conoció el jueves 12 de junio de 2025 los tres rivales que enfrentará para lograr la clasificación al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Dos son viejos conocidos en esta instancia, mientras que con el otro escribiría sus primeros capítulos.

La Roja quedó en el grupo A y le tocará jugar con selecciones como El Salvador, que ha ocasionado en las últimas eliminatorias dolorosas derrotas.

En el historial de estos dos conjuntos, el elenco istmeño solo ha logrado un triunfo en eliminatorias mundialistas, con dos empates y seis derrotas.

The Final Round is set! 🔥



Who will punch their ticket to the FIFA World Cup? 🏆🌎 pic.twitter.com/GgrpT6KExi