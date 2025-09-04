Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Panamá enfrentará por primera vez a Surinam en una eliminatoria de la Concacaf

    Humberto Cornejo
    Jugadores de la selección de Panamá celebran la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol de Panamá está lista para su estreno en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, cuando este jueves 4 de septiembre visite a Surinam en el estadio Dr. Franklin Essed, en Paramaribo.

    En el otro compromiso del grupo A, Guatemala recibirá a El Salvador en el estadio Cementos Progreso desde las 9:00 p.m., completando la primera jornada de esta fase clasificatoria.

    Los dirigidos por Thomas Christiansen realizaron ayer el reconocimiento oficial del escenario del encuentro, donde entrenaron durante una hora sobre la superficie sintética. El combinado panameño quedó listo para iniciar su camino en la fase decisiva hacia la segunda clasificación mundialista de su historia.

    Será la primera vez que Panamá y Surinam se enfrenten en un partido oficial de selecciones mayores.

    La Roja llega a este compromiso tras haber liderado su grupo en la fase anterior de las Eliminatorias, firmando una campaña perfecta con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones sobre Montserrat (1-3 ), Guyana (2-0), Belice (0-2) y Nicaragua (3-0), para un puntaje ideal de 12 unidades.

    Con esta racha, La Roja buscará iniciar con pie derecho esta fase de competencia, en el que buscará su cupo directo para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

