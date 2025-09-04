Panamá enfrentará por primera vez a Surinam en una eliminatoria de la Concacaf

La selección de fútbol de Panamá está lista para su estreno en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, cuando este jueves 4 de septiembre visite a Surinam en el estadio Dr. Franklin Essed, en Paramaribo.

En el otro compromiso del grupo A, Guatemala recibirá a El Salvador en el estadio Cementos Progreso desde las 9:00 p.m., completando la primera jornada de esta fase clasificatoria.

¡HOY SALIMOS A LA CANCHA🔥!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 debuta hoy en la Ronda Final de las Eliminatorias cuando se mida 🆚 Surinam 🇸🇷 en el inicio del grupo 🅰️.



🇸🇷 🆚 🇵🇦

⏰ 4:30 pm

🏟️ Estadio Dr Franklin Essed

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/xApDFZtCEM — FEPAFUT (@fepafut) September 4, 2025

Los dirigidos por Thomas Christiansen realizaron ayer el reconocimiento oficial del escenario del encuentro, donde entrenaron durante una hora sobre la superficie sintética. El combinado panameño quedó listo para iniciar su camino en la fase decisiva hacia la segunda clasificación mundialista de su historia.

Será la primera vez que Panamá y Surinam se enfrenten en un partido oficial de selecciones mayores.

¡Último entrenamiento antes de Surinam🇸🇷!#PanamáMayor🇵🇦 completó esta tarde su última sesión previo al debut frente a Surinam🇸🇷, por la Ronda Final de las Eliminatorias.



Postales📸 del entrenamiento en el 🏟️Estadio Frnklin Essed.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/iOw6t2q9L9 — FEPAFUT (@fepafut) September 3, 2025

La Roja llega a este compromiso tras haber liderado su grupo en la fase anterior de las Eliminatorias, firmando una campaña perfecta con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones sobre Montserrat (1-3 ), Guyana (2-0), Belice (0-2) y Nicaragua (3-0), para un puntaje ideal de 12 unidades.

Con esta racha, La Roja buscará iniciar con pie derecho esta fase de competencia, en el que buscará su cupo directo para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.