Panamá entra en la recta final; Adalberto Carrasquilla sigue como gran incógnita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá continuó este miércoles con su preparación en Canadá de cara a su debut en la Copa del Mundo 2026, programado para el próximo 17 de junio ante Ghana en el BMO Field de Toronto.

De acuerdo con información de Ricardo Icaza, de TVMax, el técnico Thomas Christiansen contó con 23 jugadores disponibles durante el entrenamiento realizado en el Nottawasaga Resort, en Ontario, afinando detalles tácticos y físicos en la recta final previa al torneo.

Ismael Díaz disputa el balón con Andrés Andrade. Foto: Cortesía/Fepafut

Mientras tanto, cinco futbolistas trabajaron de forma diferenciada, entre sesiones de recuperación y gimnasio. Entre ellos destacan Luis Mejía y Adalberto Carrasquilla, quienes continúan bajo seguimiento médico con el objetivo de llegar en condiciones al primer compromiso mundialista.

A este grupo se sumaron Jiovany Ramos, Edgardo Fariña y Carlos Harvey, quienes también realizaron trabajos en el gimnasio.

Thomas Christiansen da instrucciones a sus jugadores en el entrenamiento. Foto: Cortesía/Fepafut

La situación de Carrasquilla sigue siendo uno de los principales focos de la selección panameña, ya que su evolución marcará su disponibilidad para el estreno de La Roja en el torneo. Panamá mantiene la expectativa sobre el mediocampista, pieza clave en el esquema de Christiansen.

Con el grupo ya instalado en territorio canadiense, el equipo canalero entra en su fase final de preparación, ajustando detalles con la mirada puesta en un debut que marcará su segunda participación en una Copa del Mundo.

El debut contra Ghana será el 17 de junio, en el BMO Field.