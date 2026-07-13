Panamá, entre las tres ciudades candidatas a los Panamericanos Junior 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras cumplir con todos los requisitos, Panamá se convierte por primera vez en aspirante para organizar una cita continental

La Ciudad de Panamá fue confirmada este lunes como una de las tres sedes candidatas para organizar los III Juegos Panamericanos Junior de 2029.

Esta es la primera ocasión en que el país aspira a ser sede de un evento organizado por Panam Sports, la entidad rectora del movimiento olímpico en el continente americano.

La candidatura de Ciudad de Panamá fue oficializada junto a las de Ciudad de Guatemala y Rosario, Argentina, luego de que los respectivos comités olímpicos nacionales cumplieran con todos los requisitos establecidos por Panam Sports para el proceso de selección.

La aspiración panameña llega apenas meses después de que el país organizara los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, su primera experiencia como sede de un evento multideportivo juvenil de alcance continental. Esa organización forma parte de la estrategia del deporte panameño para consolidarse como un destino capaz de albergar competencias internacionales de mayor envergadura.

En el proceso de candidatura, el Comité Olímpico de Panamá presentó el dossier técnico solicitado por Panam Sports, además del presupuesto operativo estimado para la organización del certamen. Estos documentos fueron evaluados como parte de los requisitos obligatorios para avanzar a la siguiente fase.

“Estamos muy contentos y orgullosos que tres grandes ciudades de nuestro continente hayan demostrado interés por albergar la cita multideportiva juvenil más importante de las Américas el 2029”, señaló la secretaria general de Panam Sports, Jimena Saldaña.

La dirigente también destacó que las tres candidatas cuentan con infraestructura deportiva importante, una marcada tradición por el deporte y comités olímpicos comprometidos con el desarrollo del movimiento olímpico en la región.

Con la oficialización de las candidaturas, Panam Sports conformará una Comisión de Evaluación que tendrá la responsabilidad de revisar los dossiers entregados y realizar visitas técnicas a cada una de las ciudades aspirantes para verificar las condiciones presentadas durante el proceso.

Antes de la votación definitiva, las tres candidatas tendrán una nueva oportunidad para exponer sus proyectos durante la Asamblea General de Centro Caribe Sports, programada para el 22 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana. Allí realizarán una presentación dirigida a los comités olímpicos nacionales presentes, mientras que los países que no asistan podrán seguirla de manera virtual.

La elección de la sede se realizará durante la LXIV Asamblea General de Panam Sports, prevista para los días 27 y 28 de agosto en Lima, Perú, donde los 41 comités olímpicos miembros emitirán su voto para definir cuál ciudad albergará la tercera edición de los Juegos Panamericanos Junior.

La competencia juvenil nació en 2021 con la edición inaugural en Cali, Colombia, mientras que la segunda se celebró el pasado año en Asunción, Paraguay.