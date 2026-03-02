Panamá entrena al completo para enfrentar Yankees

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jugadores clave como Miguel Amaya, Logan Allen y Enrique Bradfield Jr. ya están con el equipo y se preparan para iniciar su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección de béisbol de Panamá inició este lunes 3 de marzo su preparación en territorio estadounidense con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El primer entrenamiento se llevó a cabo en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, donde el equipo, completo y listo para el desafío, se alistó para medirse en su primer partido de preparación contra los Yankees de Nueva York.

Panamá entrenó en el George M. Steinbrenner Field. Foto. Cortesía/Fedebeis

El equipo dirigido por José Mayorga contó con figuras clave como Miguel Amaya, Logan Allen y Enrique Bradfield Jr., quienes estarán disponibles para el partido de este martes, programado a las 1:05 p.m. Además, la jornada incluyó una sesión de fotos oficial en la que los jugadores se pusieron por primera vez la camiseta del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Entre los presentes estuvo el receptor de los Cachorros de Chicago, Miguel Amaya, quien está viviendo su primera experiencia en este torneo.

“Contento y feliz. Muchos sentimientos encontrados por compartir con muchachos con los que tuve la oportunidad de jugar en diferentes niveles. Estoy muy orgulloso por todos los que están aquí”, expresó Amaya, quien se prepara para su cuarta campaña en las Grandes Ligas.

“Tenemos un buen grupo. No somos los favoritos, pero eso no tiene nada que ver. Todos estamos entusiasmados, somos competitivos y el grupo está ansioso de que comience esto”, añadió.

El equipo panameño también jugará un segundo partido de preparación el miércoles 4 de marzo contra los Tigres de Detroit, en el que Jaime Barría será el encargado de lanzar. Para el primer compromiso, Jorge García será el abridor contra los Yankees.

“Es un sueño hecho realidad. Desde niño me quería enfrentar a ese equipo o jugar para ellos. Será un día muy emocionante”, dijo García.

“Tanta historia que tiene un equipo como los Yankees de Nueva York. Qué orgullo y honor que me den la pelota para comenzar ese juego”, añadió.

Con el Clásico Mundial de Béisbol a la vuelta de la esquina, el equipo de Panamá se encuentra en el Grupo A, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

El debut de la selección nacional será el viernes 6 de marzo ante Cuba, en el Estadio Hiram Bithorn a las 11:00 a.m., hora de Panamá.

Posteriormente, enfrentará a Puerto Rico el sábado 7 de marzo, a Canadá el domingo 8 de marzo y cerrará la fase de grupos el lunes 9 de marzo frente a Colombia.