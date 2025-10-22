Panamá, epicentro del flag football centroamericano

Panamá está listo para recibir a las demás selecciones de flag football de Centroamérica para la disputa de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos, que se celebrarán este fin de semana.
Los XII Juegos Centroamericanos, que se están desarrollando principalmente en Guatemala, tienen a Panamá como subsede del flag football, tanto en las ramas masculinas como femeninas.
Cinco selecciones de la región, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, estarán en el país buscando subir al podio en este certamen.
Formato de competencia
El torneo se jugará bajo una ronda regular, donde cada equipo disputará cuatro partidos contra sus rivales. Los cuatro mejores de cada rama clasificarán a las semifinales.
Los ganadores de las semifinales jugarán por la medalla de oro, mientras que los perdedores buscarán el bronce. Todos los partidos se disputarán en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.
Calendario de Panamá
La selección masculina iniciará su participación el viernes a la 1:00 p.m. contra Nicaragua, mientras que la femenina debutará a las 3:30 p.m. ante Honduras.
Ambas selecciones volverán a jugar esa noche: el equipo masculino a las 6:00 p.m. frente a Guatemala y el femenino a las 7:15 p.m. contra Nicaragua.
El sábado tendrán dos partidos adicionales. La masculina jugará a las 10:30 a.m. ante Honduras y cerrará la fase de grupos a las 6:00 p.m. frente a El Salvador. La femenina disputará su primer encuentro a las 2:15 p.m. ante El Salvador y finalizará la ronda regular a las 7:15 p.m. contra Guatemala.
El domingo en la mañana se jugarán las semifinales masculinas y femeninas, seguidas de los partidos por el bronce, cerrando con las finales por el oro.
Integrantes de la selección masculina
César Aguilera
Dennis Allen
Jorge Luis Ávila
Carlos De la Rosa
Jesús Guerrero
Juan Diego Julio
José Mexil
José Murillo
Félix Olivares
Hugo Prepville
Gaspar Ramos
Adrián Roux
Director Técnico: Iván Orozco
Coordinador Ofensivo: Lucas Zarak Márquez
Coordinador Defensivo: José María Grimaldo
Integrantes de la selección femenina
María Baloy
Shanira Brown
Angie Bunting
Orlanda Castro
Ana Paula De León
Leslie Del Cid
Tatiana Dos Santos
Denise Guerra
Karla Holder
Carolina Ojo
Mariam Torrero
Ana Patricia Vincensini
Director Técnico: Eric Espino
Coordinador Ofensivo: Alberto Levy
Coordinador Defensivo: Gerald Valderrama
Subsede de deportes electrónicos
Panamá también será subsede de la disciplina de juegos electrónicos. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá serán los países participantes, de forma presencial, en el certamen que se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de octubre.
La competencia se celebrará en el Learning Vila de Atrio Mall en Costa del Este.