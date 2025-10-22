Panamá, 22 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUEGOS CENTROAMERICANOS

    Panamá, epicentro del flag football centroamericano

    Jaime Heilbron
    Jugadores (vestidos de rojo) de las selecciones de flag football posan en la conferencia de prensa. Arriba de izquierda a derecha: Gaspar Ramos, Carlos De la Rosa, Orlanda Castro, Ana Paula De León, José Murillo, Carolina Ojo y José Mexil. Abajo de izquierda a derecha: Juan Diego Julio, Dennis Allen, Denise Guerra, María Baloy, Leslie Del Cid y Jorge Luis Ávila. LP / Anel Asprilla.

    Panamá está listo para recibir a las demás selecciones de flag football de Centroamérica para la disputa de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos, que se celebrarán este fin de semana.

    Los XII Juegos Centroamericanos, que se están desarrollando principalmente en Guatemala, tienen a Panamá como subsede del flag football, tanto en las ramas masculinas como femeninas.

    Cinco selecciones de la región, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, estarán en el país buscando subir al podio en este certamen.

    Formato de competencia

    El torneo se jugará bajo una ronda regular, donde cada equipo disputará cuatro partidos contra sus rivales. Los cuatro mejores de cada rama clasificarán a las semifinales.

    Los ganadores de las semifinales jugarán por la medalla de oro, mientras que los perdedores buscarán el bronce. Todos los partidos se disputarán en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

    Calendario de Panamá

    La selección masculina iniciará su participación el viernes a la 1:00 p.m. contra Nicaragua, mientras que la femenina debutará a las 3:30 p.m. ante Honduras.

    Ambas selecciones volverán a jugar esa noche: el equipo masculino a las 6:00 p.m. frente a Guatemala y el femenino a las 7:15 p.m. contra Nicaragua.

    El sábado tendrán dos partidos adicionales. La masculina jugará a las 10:30 a.m. ante Honduras y cerrará la fase de grupos a las 6:00 p.m. frente a El Salvador. La femenina disputará su primer encuentro a las 2:15 p.m. ante El Salvador y finalizará la ronda regular a las 7:15 p.m. contra Guatemala.

    El domingo en la mañana se jugarán las semifinales masculinas y femeninas, seguidas de los partidos por el bronce, cerrando con las finales por el oro.

    Integrantes de la selección masculina

    • César Aguilera

    • Dennis Allen

    • Jorge Luis Ávila

    • Carlos De la Rosa

    • Jesús Guerrero

    • Juan Diego Julio

    • José Mexil

    • José Murillo

    • Félix Olivares

    • Hugo Prepville

    • Gaspar Ramos

    • Adrián Roux

    • Director Técnico: Iván Orozco

    • Coordinador Ofensivo: Lucas Zarak Márquez

    • Coordinador Defensivo: José María Grimaldo

    Integrantes de la selección femenina

    • María Baloy

    • Shanira Brown

    • Angie Bunting

    • Orlanda Castro

    • Ana Paula De León

    • Leslie Del Cid

    • Tatiana Dos Santos

    • Denise Guerra

    • Karla Holder

    • Carolina Ojo

    • Mariam Torrero

    • Ana Patricia Vincensini

    • Director Técnico: Eric Espino

    • Coordinador Ofensivo: Alberto Levy

    • Coordinador Defensivo: Gerald Valderrama

    Subsede de deportes electrónicos

    Panamá también será subsede de la disciplina de juegos electrónicos. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá serán los países participantes, de forma presencial, en el certamen que se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de octubre.

    La competencia se celebrará en el Learning Vila de Atrio Mall en Costa del Este.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

