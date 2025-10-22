Panamá, epicentro del flag football centroamericano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá está listo para recibir a las demás selecciones de flag football de Centroamérica para la disputa de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos, que se celebrarán este fin de semana.

Los XII Juegos Centroamericanos, que se están desarrollando principalmente en Guatemala, tienen a Panamá como subsede del flag football, tanto en las ramas masculinas como femeninas.

Cinco selecciones de la región, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, estarán en el país buscando subir al podio en este certamen.

Formato de competencia

El torneo se jugará bajo una ronda regular, donde cada equipo disputará cuatro partidos contra sus rivales. Los cuatro mejores de cada rama clasificarán a las semifinales.

Los ganadores de las semifinales jugarán por la medalla de oro, mientras que los perdedores buscarán el bronce. Todos los partidos se disputarán en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Calendario de Panamá

La selección masculina iniciará su participación el viernes a la 1:00 p.m. contra Nicaragua, mientras que la femenina debutará a las 3:30 p.m. ante Honduras.

Ambas selecciones volverán a jugar esa noche: el equipo masculino a las 6:00 p.m. frente a Guatemala y el femenino a las 7:15 p.m. contra Nicaragua.

El sábado tendrán dos partidos adicionales. La masculina jugará a las 10:30 a.m. ante Honduras y cerrará la fase de grupos a las 6:00 p.m. frente a El Salvador. La femenina disputará su primer encuentro a las 2:15 p.m. ante El Salvador y finalizará la ronda regular a las 7:15 p.m. contra Guatemala.

El domingo en la mañana se jugarán las semifinales masculinas y femeninas, seguidas de los partidos por el bronce, cerrando con las finales por el oro.

Integrantes de la selección masculina

César Aguilera

Dennis Allen

Jorge Luis Ávila

Carlos De la Rosa

Jesús Guerrero

Juan Diego Julio

José Mexil

José Murillo

Félix Olivares

Hugo Prepville

Gaspar Ramos

Adrián Roux

Director Técnico: Iván Orozco

Coordinador Ofensivo: Lucas Zarak Márquez

Coordinador Defensivo: José María Grimaldo

Integrantes de la selección femenina

María Baloy

Shanira Brown

Angie Bunting

Orlanda Castro

Ana Paula De León

Leslie Del Cid

Tatiana Dos Santos

Denise Guerra

Karla Holder

Carolina Ojo

Mariam Torrero

Ana Patricia Vincensini

Director Técnico: Eric Espino

Coordinador Ofensivo: Alberto Levy

Coordinador Defensivo: Gerald Valderrama

Subsede de deportes electrónicos

Panamá también será subsede de la disciplina de juegos electrónicos. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá serán los países participantes, de forma presencial, en el certamen que se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de octubre.

La competencia se celebrará en el Learning Vila de Atrio Mall en Costa del Este.