Panamá, epicentro del tenis centroamericano con el II torneo Conteca 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tenis centroamericano vivirá una cita con talento prometedor en Panamá con la realización del II Torneo de la Confederación de Tenis de Centroamérica (Conteca) 2025, que se disputará del 15 al 18 de octubre en las canchas de la Federación Nacional de Tenis, en Los Llanos de Curundú, y en el Club de Golf de Panamá.

El evento reunirá a 120 tenistas en las categorías U10, U12 y U14, tanto en femenino como en masculino, representando a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá. La organización confirmó además que se espera la participación de Nicaragua y Belice, lo que daría mayor amplitud al nivel competitivo del certamen.

En las divisiones U10 y U14, los partidos se desarrollarán en las canchas de Curundú, mientras que la U12 tendrá como escenario el Club de Golf. En cada categoría estarán en juego las medallas de oro, plata y bronce, además de puntos vitales para la clasificación centroamericana que organiza Conteca.

Esta competencia marca la segunda parada del circuito 2025, después de la primera que se celebró en agosto en Guatemala, y será clave porque el país campeón se definirá en Panamá.

La representación local contará con 28 jugadores en ambas ramas, con la tenista Paulina Meza como principal referente. Meza, ubicada en la quinta posición del ranking de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Tenis (COTECC), encabeza la delegación panameña con aspiraciones de medallas en casa.

Otro nombre que destaca es el niño Joaquín Girod, de 10 años, que competirá en la categoría U12.

Durante la presentación del torneo, Ricardo Rivera, administrador de la Federación de Tenis de Panamá, destacó la relevancia de acoger un evento de esta magnitud y anunció que el país se prepara con mejoras en la infraestructura deportiva, especialmente en las canchas del complejo Fred Maduro con miras a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Por su parte, Darlene Khan, extenista y actual directora técnica de la federación y del torneo, subrayó la importancia de brindar a los jugadores más roce internacional y mejores condiciones de entrenamiento, con el objetivo de que puedan aspirar en el futuro a competir en torneos profesionales de la ATP y la WTA.