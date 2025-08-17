Panamá es eliminado de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas tras ser tendido en el terreno por los mexicanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sueño panameño en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport llegó a su fin de la manera más dolorosa. El equipo de las Pequeñas Ligas de Vacamonte, dirigido por Elpidio Pinto, fue eliminado este domingo tras caer 2-1 frente a México en el Volunteer Stadium, en un encuentro decidido con un walk-off en la sexta entrada.

Con este resultado, Panamá cierra su participación con récord de una victoria y dos derrotas, quedando fuera de competencia mucho antes de lo esperado.

El duelo se caracterizó por el dominio de los lanzadores y la tensión en cada turno al bate. México tomó ventaja rápidamente en el primer episodio, cuando Xavier Nolasco, con la cuenta en 0-2 y las bases llenas, conectó un sencillo que impulsó a Ian Cano con la primera carrera del juego. Fue un golpe temprano que obligó a los panameños a remar desde atrás.

Sin embargo, los niños de Vacamonte se mantuvieron en la pelea. El pitcheo de Dylan Aguilera los sostuvo en el partido durante cuatro entradas de calidad, en las que apenas permitió dos imparables y una carrera sucia, con seis ponches y solo una base por bolas.

Panamá no encontraba un turno de calidad, pero logró forzar el empate en la parte alta del sexto capítulo, cuando Isaac Dufau sacó una roleta por la tercera base que terminó en error de Brandon Acevedo, permitiendo que Eric Rodríguez llegara a la registradora para el 1-1.

El dramatismo se apoderó del estadio, pues todo indicaba que el juego se extendería a entradas extras. No obstante, en el cierre del sexto episodio -y un out- volvió a aparecer la figura de Xavier Nolasco. Con Iker Castañeda en circulación, el mexicano conectó un imparable al jardín izquierdo que trajo la carrera del triunfo y dejó tendido en el terreno al equipo panameño, decretando así su eliminación.

La ofensiva istmeña volvió a ser limitada: apenas tres hits frente a México, producidos por Eugenio Barrios, Eric Rodríguez y Alvis Araúz. Fue una constante a lo largo del torneo, en el que Panamá sumó solo cinco imparables contra Australia, cuatro ante Aruba y tres en su último juego. Aguilera, Anthoni Castillo, Araúz y Barrios fueron los únicos que conectaron dos imparables en toda la participación.

El pitcheo mexicano, liderado por Gregorio Madrid, fue clave para la victoria. El abridor lanzó seis episodios completos con nueve ponches, tres imparables permitidos y una carrera sucia, firmando una actuación de gran categoría que frenó cualquier intento panameño de reacción.

Otro factor que pesó en la eliminación fueron los errores defensivos. Panamá cometió cuatro en el partido ante México y acumuló un total de nueve en sus tres presentaciones. En contraste, los rivales aprovecharon cada oportunidad para generar carreras.

El camino de Vacamonte en Williamsport tuvo un inicio prometedor con la victoria 7-2 sobre Australia, pero la derrota 8-2 ante Aruba y el revés de este domingo sellaron un adiós prematuro.

Panamá volverá a tener representación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 2026 con el próximo campeón nacional de ese año.

En 2027, en cambio, el equipo que se corone en el torneo nacional de la categoría infantil deberá disputar el cupo de Latinoamérica, que este consiguió Venezuela.