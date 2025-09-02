Panamá está lista para viajar y encarar su primer reto: Surinam

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la llegada del resto de jugadores que militan en el extranjero, el plantel de la selección de fútbol de Panamá quedó completo para emprender su viaje este martes rumbo a Surinam.

Será el primer encuentro de los dirigidos por Thomas Christiansen en la ronda final de la eliminatoria mundialista de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Este lunes, todos los convocados por Christiansen se concentraron para los dos partidos que disputará el onceno canalero en esta ventana de la eliminatoria para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Después de enfrentar a Surinam, la selección panameña recibirá el lunes 8 de septiembre a Guatemala, en el Estadio Rommel Fernández (8:30 p.m.). La otra selección que integra el Grupo A de la eliminatoria es El Salvador.

Los últimos jugadores en sumarse al equipo fueron los cuatro futbolistas provenientes de Europa: Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, César Blackman y Edward Cedeño.

Estos futbolistas arribaron al Aeropuerto de Tocumen y, en horas de la noche, se trasladaron directamente al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, para unirse al resto del grupo en la parte final del entrenamiento.

El partido ante Surinam se jugará en la ciudad de Paramaribo, a partir de las 4:30 p.m. de este jueves 4 de septiembre.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que este lunes se reportaron al entrenamiento los jugadores Edgardo Fariña, Carlos Harvey, Ismael Díaz, José Fajardo, Adalberto Carrasquilla y el capitán Aníbal Godoy, quienes completaron un entrenamiento de una hora.