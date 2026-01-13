Panamá Este quiere seguir arriba ante Herrera en Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Este llega en gran momento y enfrenta a Herrera buscando seguir en los primeros puestos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Este martes 13 de enero, la novena de Panamá Este se enfrentará a la de Herrera con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. El partido se celebrará desde las 7:00 p.m. en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

El andar del equipo del oriente de la provincia de Panamá ha sorprendido a propios y extraños. Sin embargo, este buen momento es fruto de un sólido trabajo defensivo, que ha fortalecido al equipo a lo largo de los primeros días de este torneo veraniego.

En su primera salida, Panamá Este venció a Darién 2-1. Tras anotar una carrera en el primer episodio, tuvo que esperar hasta la parte baja del noveno para resolver el encuentro y dejar al rival tendido en el terreno. A pesar de permitir ocho imparables, la defensa respondió en los momentos clave para asegurar la victoria.

En su segundo compromiso, Este cayó 7-6 ante Panamá Oeste. A pesar de iniciar con el pie derecho y anotar tres carreras en la parte alta del primero, no pudo contener la ofensiva rival, que fabricó cuatro carreras en la primera entrada, una en la sexta y dos en la séptima. Estas últimas llegaron luego de que Panamá Este tomara momentáneamente la ventaja, cayendo finalmente por la mínima.

Panamá Este regresó a la senda del triunfo en su tercer partido, al derrotar a Colón 3-1. Tras cinco entradas en blanco, el equipo tomó la delantera con una carrera en la sexta y dos en la séptima, suficientes para vencer al conjunto de la costa atlántica, que evitó la blanqueada en la parte alta de la novena.

El equipo sumó su tercer triunfo de la campaña el martes 6 de enero, sorprendiendo a los campeones defensores, la Leña Roja de Coclé, con una exhibición ofensiva tempranera. Un rally de cinco carreras en el primer episodio, acompañado de ocho imparables, fue suficiente para sellar la victoria por 7-2.

En su quinto partido, disputado el miércoles 7 de enero, Panamá Este no logró frenar a un Panamá Metro urgido de triunfo. Los metropolitanos conectaron 15 imparables y anotaron 11 carreras, imponiéndose 11-5, lo que significó la segunda derrota del conjunto oriental.

El viernes 9 de enero, Panamá Este volvió a ganar al superar a Bocas del Toro 9-3. Tras ir perdiendo 3-2 durante gran parte del encuentro, el equipo de Chepo explotó con un rally de siete carreras en la octava entrada para darle vuelta al partido. Dos errores defensivos del rival fueron determinantes en ese episodio.

El sábado, los orientales enfrentaron su reto más exigente hasta el momento, venciendo a Chiriquí 5-4 en episodios extras. Ambos equipos intercambiaron dos carreras en el sexto y una en el noveno. Chiriquí retomó la ventaja en la décima, pero Panamá Este respondió con dos anotaciones, dejando nuevamente al rival tendido en el terreno.

El domingo, Panamá Este firmó su actuación más contundente, al vencer a Chiriquí Occidente por abultamiento de carreras en siete entradas. El equipo anotó tres carreras en la primera, cinco en la quinta y tres en la sexta, conectando 10 imparables en total.

Otros partidos de la jornada

La jornada se completará con otros cinco partidos, todos programados para las 7:00 p.m., de la siguiente manera:

Panamá Oeste vs. Bocas del Toro – Estadio Mariano Rivera

Coclé vs. Chiriquí Occidente – Estadio Remón Cantera

Panamá Metro vs. Chiriquí – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Colón vs. Los Santos – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Darién vs. Veraguas – Estadio Metetí