Panamá gana bronce en baloncesto 3x3 tras vencer a Venezuela

La selección de Panamá se subió al podio en el baloncesto 3x3 de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras imponerse 13-11 a Venezuela y ganar el bronce en un emocionante duelo disputado en el Mirador del Pacífico.
El encuentro se desarrolló con gran paridad de principio a fin, reflejando la intensidad característica de esta modalidad, que ha ganado protagonismo a nivel internacional por su dinamismo y ritmo de juego . Ambos equipos intercambiaron canastas constantemente, sin que ninguno lograra despegarse en el marcador.
La igualdad se mantuvo hasta el cierre del tiempo reglamentario, cuando el marcador quedó 11-11, obligando a definir al ganador en tiempo extra. En ese momento decisivo, el conjunto panameño mostró mayor precisión y temple para concretar los dos puntos que sellaron la victoria y le aseguraron la medalla de bronce.
Saúl Guevara fue la gran figura ofensiva del equipo nacional al liderar con ocho puntos, acompañado por Dylan Lemon con tres unidades. Omairo Bailey y Jorge Aldeano también aportaron con un punto cada uno. Por Venezuela, Edwar Guaramato y Diego Aponte destacaron con cuatro puntos respectivamente.
Panamá llegó a este compromiso por el tercer lugar luego de caer en semifinales ante Uruguay (19-5), mientras que Venezuela fue superada 16-14 por Paraguay.
En su camino a las semifinales, los panameños habían derrotado 15-10 a Chile en cuartos de final, además de avanzar con solvencia desde las rondas previas.
Con este resultado, el equipo nacional cierra su participación con una medalla que confirma su crecimiento y competitividad en una disciplina cada vez más exigente dentro del panorama regional.