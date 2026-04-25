Panamá gana bronce en baloncesto 3x3 tras vencer a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto nacional conquistó la presea al superar al derrotar en tiempo extra 13-11 a los venezolanos, en el Mirador del Pacífico.

La selección de Panamá se subió al podio en el baloncesto 3x3 de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras imponerse 13-11 a Venezuela y ganar el bronce en un emocionante duelo disputado en el Mirador del Pacífico.

El encuentro se desarrolló con gran paridad de principio a fin, reflejando la intensidad característica de esta modalidad, que ha ganado protagonismo a nivel internacional por su dinamismo y ritmo de juego . Ambos equipos intercambiaron canastas constantemente, sin que ninguno lograra despegarse en el marcador.

El partido estuvo terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. Foto: Cortesía/Cop

La igualdad se mantuvo hasta el cierre del tiempo reglamentario, cuando el marcador quedó 11-11, obligando a definir al ganador en tiempo extra. En ese momento decisivo, el conjunto panameño mostró mayor precisión y temple para concretar los dos puntos que sellaron la victoria y le aseguraron la medalla de bronce.

Saúl Guevara fue la gran figura ofensiva del equipo nacional al liderar con ocho puntos, acompañado por Dylan Lemon con tres unidades. Omairo Bailey y Jorge Aldeano también aportaron con un punto cada uno. Por Venezuela, Edwar Guaramato y Diego Aponte destacaron con cuatro puntos respectivamente.

Panamá llegó a este compromiso por el tercer lugar luego de caer en semifinales ante Uruguay (19-5), mientras que Venezuela fue superada 16-14 por Paraguay.

En su camino a las semifinales, los panameños habían derrotado 15-10 a Chile en cuartos de final, además de avanzar con solvencia desde las rondas previas.

Con este resultado, el equipo nacional cierra su participación con una medalla que confirma su crecimiento y competitividad en una disciplina cada vez más exigente dentro del panorama regional.