Panamá gana la medalla de oro en béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo de Adolfo Rivera venció 2-0 a Colombia, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

El lanzador Abel Rodríguez lanzó pelota de un imparable y Luis Aranda conectó un cuadrangular de dos carreras para que Panamá venciera 2-0 a Colombia y se llevara la medalla de oro en la final del béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Abel Rodríguez tiró una joyita monticular en la final. Foto: Carlos Vidal-Endara

Rodríguez lanzó siete entradas completas, en las que solo permitió un imparable y recetó seis ponches para amarrar a la novena cafetera. La derrota fue para Henry Carrillo, quien tiró cuatro episodios.

Este gran trabajo se consolidó con un cuadrangular de dos carreras de Aranda en la parte baja de la tercera entrada para definir el encuentro.

Luis Aranda conectó el jonrón en la parte baja de la tercera entrada. Foto: Carlos Vidal-Endara

El receptor, Jugador Más Valioso del pasado campeonato juvenil, bateó en este encuentro de 2-1, un jonrón, con dos remolcadas y una anotada. También destacó Jesús Arosemena, al conectar de 3-2.

El partido no pudo terminar mejor, con una electrizante jugada de doble play, que se anotó de 4-6-3, para poner punto final.

Panamá terminó con marca perfecta de seis victorias, en igual cantidad de partidos. También le tocó vencer en dos ocasiones a Colombia; la primera (10-2) fue el miércoles en la penúltima fecha de la ronda regular. Llegaron a la final tras doblegar el viernes 6-3 a Brasil.

Por su parte, Curazao ganó la medalla de bronce al vencer por abultamiento de carreras 14-0 a los brasileños.