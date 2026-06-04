Panamá ganó, pero Thomas Christiansen advierte: ‘Hay que trabajar y exigir más’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico fue claro y dejó un mensaje contundente dentro del grupo, al asegurar que solo jugarán quienes estén al nivel, en medio de una fuerte competencia por un lugar en el Mundial 2026.

Después de la victoria 4-2 sobre República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro que no todo fueron sensaciones positivas, al señalar que el equipo aún debe corregir errores de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Personalmente me gustaría salir con mejor sensación. Sabíamos que iba a ser difícil contra la República Dominicana. Cometimos errores que hay que corregir, hay que trabajar con ellos y también exigir a cada uno dentro del terreno de juego”, expresó Christiansen en conferencia de prensa.

Uno de los momentos que marcó el análisis del entrenador fue el segundo gol del conjunto dominicano, cuando Erick Japa aprovechó un descuido defensivo para colocar el marcador 3-2 de forma momentánea. Aunque dejó claro que la responsabilidad no recae únicamente en Fidel Escobar.

“El ritmo uno se tiene que autoexigir en los partidos. Uno lo tiene que vivir de máxima intensidad. Uno tiene que, aunque sea un partido amistoso, pues hacer su trabajo”, señaló Christiansen.

“Pero no solamente Fidel, todo el mundo”, agregó, haciendo énfasis en la necesidad de compromiso colectivo.

En esa línea, Christiansen destacó la fuerte competencia interna en la defensa, donde cuenta con múltiples opciones como Edgardo Fariña, José Córdoba, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Roderick Miller y el propio Fidel Escobar.

“Queremos competencia. Si alguien se relaja, pues está fuera, y así de claro”, afirmó el entrenador.

“Puede ser Fariña, puede ser Jiovany, puede ser Carlos Harvey. Tenemos varias opciones en este puesto y se lo tiene que ganar. Ahora tomaremos las decisiones de cara al Mundial y, si vemos que uno está más apto, pues jugará”, añadió.

De cara a lo que viene, el estratega señaló que el amistoso ante Selección de Bosnia y Herzegovina será clave para definir el grupo que afrontará el debut mundialista ante Selección de Ghana.

“A partir del partido contra Bosnia, seguro que cada uno va a morir por jugar y poder disputar, aunque sea unos minutos en ese Mundial, y eso es lo que me tranquiliza”, manifestó.

“Pero no se preocupen, que voy a estar ahí para exigirles el máximo y el que no responda a la exigencia mínima, pues no juega”, concluyó.