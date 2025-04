Panamá gestiona eliminar el ‘asterisco’ de Luis Rodríguez para la Americup

La selección de baloncesto de Panamá dejó una gran imagen en el mes de febrero, al lograr victorias importantes sobre Paraguay y Brasil que sirvieron para lograr la clasificación a la Americup, que se disputará del 22 al 31 de agosto, en Managua, Nicaragua.

En esa última ventana del clasificatorio, la selección de Gonzalo García presentó una reestructuración del elenco nacional, lleno de juventud, dinamismo y buen baloncesto.

View this post on Instagram

Esto hace que el técnico argentino siga buscando piezas para fortalecer ese núcleo de jugadores. Uno de ellos es el canastero Luis Rodríguez, quien en la actualidad juega para los Capitanes de la Ciudad de México de la GLeague de la NBA.

Esto lo confirmó el presidente de la Federación de Baloncesto de Panamá (Fepaba), Abdiel Blanco, quien ya trabaja para que el base pueda representar al país sin la condición del llamado “jugador asterisco”.

View this post on Instagram

“Les comento, está Luis Rodríguez acá en Panamá terminando de gestionar todos sus papeles. El jugador de Capitanes de la G-League, que seguramente va a estar también con la selección, si logramos eliminar el aspecto del asterisco. Pero bueno, hay ciertas mitigantes que creo que podemos utilizar”, dijo Blanco en una entrevista con La Prensa.

Blanco explicó que según el reglamento de FIBA un canastero es considerado “jugador asterisco” cuando obtiene el pasaporte después de los 16 años.

“En el roster de 12, únicamente puede haber un jugador en esta condición, salvo que se pueda eliminar ese asterisco por ciertos causales que tiene el reglamento FIBA”, detalló el dirigente.

“En el caso de Luis Rodríguez, vamos a invocar algunos de esos causales para intentar que se eliminen, porque hoy el jugador de la selección de Panamá que participa del roster con asterisco es Jhivvan Jackson. Es el jugador que según la planificación, el técnico quiere que esté en la selección”, agregó.

Major salute to Colin Castleton on signing that Standard NBA Contract✍️ pic.twitter.com/bI1e1LcyLR