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    Premundial

    Panamá golea a Honduras y clasifica a cuartos del Sub-20 de Concacaf

    Los dirigidos por Mike Stump vencieron 4-0 a Honduras, avanza como mejor tercero y enfrentará a México en cuartos del Sub-20 de Concacaf.

    Humberto Cornejo
    Panamá golea a Honduras y clasifica a cuartos del Sub-20 de Concacaf
    Carlos Rodríguez celebra la cuarta anotación sobre Honduras. EFE/ Hilda Ríos

    La selección Sub-20 de Panamá selló su boleto a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf tras golear 4-0 a Honduras en la última jornada del grupo C, en un resultado clave para mantenerse con vida en el torneo.

    El conjunto dirigido por Mike Stump avanzó como uno de los mejores terceros de la fase, en un grupo que tuvo a Canadá como líder por diferencia de goles, seguido de Jamaica, luego de que ambas selecciones igualaran 2-2 en su enfrentamiento directo.

    Aunque el inicio del partido mostró a Honduras con mayor posesión e intención ofensiva, fue Panamá el que encontró la eficacia. Al minuto 34, Josué Wood abrió el marcador con un sólido cabezazo, cambiando el rumbo del compromiso.

    El cierre del primer tiempo fue determinante para los istmeños. Al 42’, Moisés Richards aprovechó un rebote en el área para ampliar la ventaja y, ya en el tiempo añadido (45+3’), Gordón convirtió el tercero con un potente remate de derecha.

    En el complemento, Panamá manejó el ritmo del encuentro y terminó de sentenciarlo con el cuarto tanto, obra de Carlos Rodríguez, quien nuevamente capitalizó un rebote del arquero hondureño.

    Con la clasificación asegurada, Panamá enfrentará a México, líder del grupo B, en la ronda de cuartos de final. En los otros cruces, Jamaica se medirá nuevamente a Canadá, Estados Unidos jugará ante Guatemala y Costa Rica chocará frente a Haití.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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