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    Santo Domingo 2026

    Panamá hace historia y conquista su primer oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

    Panamá había subido al podio en tres ocasiones anteriores, pero nunca había podido conquistar el oro.

    Guillermo Pineda G.
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    Panamá hace historia y conquista su primer oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
    Héctor Rayo (2) celebra con sus compañeros. Cortesía

    La selección de Panamá hizo historia este viernes al conquistar por primera vez la medalla de oro del béisbol en los Juegos Centroamericanos, luego de vencer 1-0 a Nicaragua en episodios extras en Santo Domingo 2026.

    El equipo dirigido por el chiricano Alberto Macré tuvo que esperar hasta la parte final del octavo episodio para definir un cerrado partido ante los nicaragüenses.

    Héctor Rayo se convirtió en el héroe de la jornada al conectar el batazo de oro que permitió a Joshwan Wright anotar la carrera que le dio a Panamá el triunfo y, con ello, el título.

    La selección panameña protagonizó así un momento histórico para el béisbol nacional, que por primera vez alcanza lo más alto del podio en esta competencia.

    Panamá había subido al podio en tres ocasiones anteriores, pero nunca había podido conquistar el oro. La delegación nacional obtuvo la medalla de plata en las ediciones de 1935, 1938 y 2002, por lo que el triunfo ante Nicaragua pone fin a una espera de décadas.

    El campeonato también representa el octavo oro de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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