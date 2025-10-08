Panamá iguala con Estados Unidos en su debut en el Mundial Amateur de Golf 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este miércoles, la delegación panameña inició su participación en el Mundial Amateur de Golf por Equipos 2025, certamen que se celebra en Singapur.

El equipo, compuesto por los golfistas Raúl Carbonell, Miguel Ordóñez y Omar Tejeira, completó la primera ronda de 18 hoyos ubicado en la posición número 32 de 36 equipos, empatado con Estados Unidos, ambos con un puntaje total de 150 golpes.

Bajo el formato de la competición, al finalizar cada ronda de 18 hoyos se suman las anotaciones de los dos mejores golfistas de cada equipo.

Los dos mejores de Panamá el miércoles fueron Carbonell, que tiró para dos sobre par (74 golpes), y Ordóñez, que registró +4 (76 golpes), sumando 150 en total. Tejeira finalizó con seis sobre par (78 golpes).

México encabeza la tabla por equipos con -7 y un combinado de 137 golpes. El podio lo completan Sudáfrica (139) y Francia (140). Singapur y Australia, con 141 golpes combinados cada uno, cierran las primeras cinco posiciones.

Panamá supera en la tabla a Estonia, que se mantiene un golpe por detrás (151), además de Zimbabue (155) y Guam, que marcha último con 156.

En la tabla individual, los 74 golpes de Carbonell lo ubican en un empate por la posición número 55. Ordóñez está empatado en la 86, y Tejeira en la 100.

Los panameños volverán a la acción el jueves en la mañana (miércoles en la noche, hora de Panamá) bajo los siguientes horarios:

Raúl Carbonell partirá a las 11:30 a.m. local (10:30 p.m. de Panamá) , acompañado de Hiroshi Hirahara Tai (Singapur) y Michele Ferrero (Italia) .

Omar Tejeira arrancará a las 11:41 a.m. local (10:41 p.m. de Panamá) junto a Brayden Lee (Singapur) y Riccardo Fantinelli (Italia) .

Miguel Ordóñez iniciará a las 11:52 a.m. local (10:52 p.m. de Panamá) en compañía de Troy Storm (Singapur) y Filippo Ponzano (Italia).