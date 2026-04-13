Panamá inaugura los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estadio Rommel Fernández Gutiérrez vibró con una inauguración llena de color y energía.

Panamá vivió una noche histórica, cargada de emoción, colorido y orgullo nacional, con la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en el emblemático estadio Rommel Fernández Gutiérrez, escenario que se vistió de gala para recibir el primer gran evento multideportivo del ciclo olímpico en el país en más de una década.

Desde tempranas horas de la tarde, cientos de personas comenzaron a llegar al coloso de Juan Díaz, en un ambiente marcado por la expectativa y la celebración. Familias, jóvenes y aficionados al deporte llenaron las gradas, en una muestra clara del respaldo del público panameño a una cita que reúne a más de 2 mil atletas de la región.

Alonso Edward con la antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Foto: Carlos Vidal

La ceremonia, que dio inicio a las 7:00 p.m., fue un despliegue de cultura, música y deporte, combinando elementos que reflejan la identidad del nuestro país. Durante el acto protocolar, se entonó el Himno Nacional de Panamá, en uno de los momentos más solemnes de la jornada.

Además, la mascota oficial del evento, Antón, estuvo presente animando al público y formando parte del ambiente festivo.

La delegación de Ecuador dijo presente en el estadio Rommel Fernández. Foto: Carlos Vidal

También dejaron en alto la música típica panameña Osvaldo Ayala, Jonathan Chávez y Margarita Henríquez, quienes aportaron identidad y tradición al espectáculo. Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación del artista puertorriqueño Farruko, quien lideró un espectáculo que conectó con el público y elevó el ambiente festivo del evento.

El desfile de las delegaciones, acompañado de música y aplausos, marcó uno de los puntos más emotivos de la jornada, con Panamá cerrando el recorrido entre ovaciones, encabezado por sus abanderados Raúl Antadillas y Desirée Frías, en representación de una delegación anfitriona que afronta el reto de competir en casa.

Desirée Frías y Raúl Antadillas durante el recorrido con la delegación de Panamá. Foto: Carlos Vidal

Un total de 15 países dirán presente en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, con delegaciones encabezadas por Brasil (254 atletas), Argentina (250) y Panamá (246), seguidos por Venezuela (185), Colombia (178), Chile (155), Perú (147) y Paraguay (143); también participarán Ecuador (102), Bolivia (98), Uruguay (94), Curazao (38), Guyana (30), Aruba (12) y Surinam (12).

Panamá lleva en esta competencia 246 atletas. Foto: Carlos Vidal

Al evento asistió el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado por ministros y el director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, quienes formaron parte del protocolo inaugural.

“Me complace declarar solemnemente inaugurados los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Éxitos y bienvenidos a Panamá”, dijo Mulino.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Foto: Carlos Vidal

El momento más simbólico de la noche llegó con la encendida del pebetero, a cargo de los medallistas olímpicos Irving Saladino y Atheyna Bylon, marcando oficialmente el inicio de los Juegos y desatando la emoción de todo el estadio.

“Hoy Panamá no solo abre sus puertas sino su corazón. Este es el reflejo de un sueño que se convierte en una realidad”, dijo Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP).

Las personas comenzaron a llegar desde tempranas horas de la tarde. Foto: Carlos Vidal

Este acto dio paso a la inauguración formal de una competencia que se extenderá del 12 al 25 de abril, con 14 días de actividad en 23 disciplinas y múltiples sedes a nivel nacional.

“Este sueño ha sido posible en trabajo en equipo”, dijo Miguel Ordoñez, director de Pandeportes.

Representativo de Paraguay. Foto: Carlos Vidal

Escenarios como la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Centro de Alto Rendimiento, el Centro de Convenciones Figali y la Cinta Costera forman parte de la infraestructura que albergará las competencias del certamen.