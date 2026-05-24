Panamá inicia concentración con expectativa total por la lista mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá viajará el próximo 28 de mayo hacia Río de Janeiro para afrontar el primero de tres amistosos de preparación antes del debut mundialista.

La selección de Panamá comenzó este domingo su concentración con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de una enorme expectativa por la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la máxima cita del fútbol.

Más de 20 jugadores convocados por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen llegaron al mediodía al hotel InterContinental Miramar, ubicado frente a la Cinta Costera, para incorporarse a la concentración del onceno nacional.

Desde minutos antes de las 12:00 p.m., los vehículos comenzaron a ingresar por un acceso especial habilitado para los seleccionados. Uno por uno fueron llegando los futbolistas, cuyo primer compromiso fue compartir el almuerzo junto al resto de la delegación.

Los vidrios oscuros de los automóviles y el acceso restringido impidieron observar con claridad a todos los jugadores presentes, aunque minutos después comenzaron a identificarse algunos nombres ya habituales en el combinado nacional. Mientras tanto, la lluvia empezó a caer sobre la Cinta Costera, acompañando el inicio formal de la ruta mundialista panameña.

Fidel Escobar ingresa con su auto al hotel de la concentración de Panamá. LP/Guillermo Pineda

Entre los futbolistas que pudieron ser vistos en el hotel estuvieron Fidel Escobar, Tomás Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Eric Davis y César Blackman, entre otros. Hasta el momento no existe una cifra oficial sobre la cantidad exacta de jugadores que ya se encuentran concentrados.

La expectativa principal gira alrededor de la lista final que será anunciada este martes 26 de mayo. Christiansen convocó inicialmente a 29 futbolistas y deberá descartar a tres jugadores, quienes permanecerán como reservas durante la expedición panameña rumbo a Toronto y Nueva Jersey.

El cuerpo técnico también fue arribando paulatinamente al hotel. Christiansen ingresó por el lobby saludando con tranquilidad a los medios apostados en el lugar, al igual que el doctor Engin Mitre, el videoanalista Alejandro Sosa, el entrenador de porteros Donaldo González y el asistente técnico Javier Sánchez Jara.

Thomas Christiansen saluda a la prensa apostada en el hotel de la concentración de Panamá. Cortesía

Francisco Javier Sánchez Jara, asistente técnico de la selección de Panamá. Cortesía

Uno de los jugadores que se espera se incorpore este lunes es Adalberto Carrasquilla, quien disputa la noche de este domingo la final del fútbol mexicano entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul.

Otra de las situaciones que mantiene atención dentro del entorno canalero es la del atacante Kadir Barría. El jugador de 18 años vio acción este sábado durante 45 minutos en el empate 1-1 entre São Paulo y Botafogo, en Brasil.

Fuentes cercanas informaron que el panameño tenía previsto viajar este domingo hacia Panamá, aunque el vuelo procedente de Río de Janeiro fue cancelado. Se desconoce si Barría entrará en la lista o será parte de la reserva, ya que el Fogao sigue en actividad este miércoles en la última fecha de la Copa Sudamericana y un compromiso más del Brasileirao que pone pausa y reanudará tras la culminación del Mundial 2026.

Thomas Christiansen habla con Kadir Barría durante el partido contra México, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. EFE/ Bienvenido Velasco

El itinerario dominical incluye el preestreno de Segundo Latido, que llegará a los cines a partir de este jueves. La Federación Panameña de Fútbol confirmó además que el entrenamiento de este lunes será a puertas cerradas, mientras que el martes en horas de la tarde se permitirá nuevamente el acceso a la prensa nacional.

Panamá viajará el próximo 28 de mayo hacia Río de Janeiro para afrontar el primero de tres amistosos de preparación antes del debut mundialista. El conjunto nacional enfrentará a Brasil el domingo en el estadio Maracaná.

Posteriormente, la Roja recibirá a República Dominicana el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández y al día siguiente viajará hacia St. Louis, donde chocará contra Bosnia y Herzegovina el 7 de junio, a solo diez días del estreno mundialista frente a Ghana en Toronto. Panamá disputará su segundo Mundial absoluto tras su histórica participación en Rusia 2018 y llegará al torneo con una preparación de tres amistosos internacionales antes del debut del 17 de junio.