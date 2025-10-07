Panamá, 07 de octubre del 2025

    Golf

    Panamá inicia su camino en el Mundial Amateur de Golf en Singapur

    Humberto Cornejo
    Panamá inicia su camino en el Mundial Amateur de Golf en Singapur
    Omar Tejeria, Miguel Ordóñez y Raúl Carbonell forman la selección de Panamá. Foto: Jancarlo Merndoza

    La selección panameña de golf inicia este miércoles su participación en el World Amateur Team Championships 2025, en Singapur, donde competirá entre las 36 mejores selecciones del mundo bajo la dirección del técnico Guillermo Neira.

    Para este torneo, que se disputará en el Tanah Merah Country Club del 8 al 11 de octubre, Panamá estará representado por Miguel Ordóñez, Omar Tejeira y Raúl Carbonell.

    “Durante dos años los jugadores suman puntos en el ranking mundial. Es una clasificación muy larga, muy difícil, donde los jugadores tienen que tener consistencia y mucha disciplina”, dijo Neira en una entrevista a La Prensa.

    “Nuestro tercer jugador estaba en el puesto 255 del mundo, así que requiere bastante esfuerzo mantener ese nivel”, agregó.

    En la última etapa del viaje, Neira expresó que la prioridad fue fortalecer la cohesión del grupo y perfeccionar la parte técnica.

    “La preparación ha sido estar como equipo, salir al campo, revisar sus números y dar recomendaciones. En este último mes estuvimos más en equipo trabajando en cancha”, mencionó Neira durante la presentación del equipo.

    “Ellos han estado en competencia constante, tanto en torneos locales como internacionales”, explicó Neira.

    El World Amateur Team Championships, organizado por la Federación Internacional de Golf, se disputa a 72 hoyos en formato stroke play, donde las dos mejores tarjetas de cada jornada suman al acumulado por país. El equipo con la puntuación más baja levanta el Trofeo Eisenhower.

    “Es un campo abierto, con árboles y una grama muy parecida a la que tenemos en Panamá, así que no nos va a impactar mucho en nuestras estrategias”, destacó Neira.

    Desde su primera edición, celebrada en 1958 en el Old Course de St. Andrews, este campeonato ha servido de escenario para que las futuras estrellas del golf mundial demuestren su talento. En 2025 se jugará su 34.ª edición, mientras que Marruecos será sede en 2027.

    “Clasificar a un Mundial para un entrenador es súper importante, porque es aprender, conocer el golf mundial y entender cómo podemos aplicar ese conocimiento para las nuevas generaciones”, finalizó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


