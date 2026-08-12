Panamá inicia su camino en el Mundial de Flag Football rumbo a Los Ángeles 2028

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De conseguir el boleto a Los Ángeles 2028, Panamá volvería a estar presente con un deporte colectivo en unos Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia.

La cuenta regresiva ha terminado para las selecciones nacionales masculina y femenina de Panamá que este jueves harán su estreno en el IFAF Flag Football World Championships.

Ambos equipos panameños se encuentran en suelo germano tras haber emprendido el viaje el pasado viernes y, luego de realizar una escala en Estambul, concretaron su arribo a la ciudad de Düsseldorf para afrontar la cita más importante en la historia de este deporte.

Este campeonato mundial no es una edición cualquiera: marcará el inicio oficial de la ruta clasificatoria hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cita histórica donde el flag football hará su debut olímpico.

El torneo de la IFAF reunirá a las mejores 16 selecciones del mundo por categoría en las instalaciones del Düsseldorf Flag Football Complex, ubicado en el distrito de Koblenzer Strasse.

El mayor atractivo radica en que los dos mejores equipos elegibles por cada rama asegurarían un cupo directo a la máxima fiesta del deporte mundial. Esto excluye a Estados Unidos, organizador de los siguientes Juegos Olímpicos.

Para el flag football panameño, la oportunidad trasciende las fronteras de la disciplina.

De conseguir el boleto a Los Ángeles 2028, Panamá volvería a estar presente con un deporte colectivo en unos Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia.

La única ocasión en que el país contó con representación en un deporte de conjunto en el escenario olímpico se remonta a México 1968, cuando la selección masculina de baloncesto vistió los colores patrios.

El pasaporte a Alemania se obtuvo en suelo nacional durante septiembre de 2025, cuando el país albergó el IFAF Americas Flag Football Championship en Penonomé.

En aquel torneo continental, el equipo masculino selló su clasificación al ubicarse en el tercer lugar, mientras que la escuadra femenina aseguró su presencia tras finalizar en la cuarta casilla.

Panamá llega con credenciales en anteriores torneos mundiales.

La selección masculina obtuvo la medalla de bronce en la edición de 2021. Por su parte, la representación femenina ostenta un historial dorado: se proclamó campeona del mundo en 2016 y logró en casa el subcampeonato en 2018.

La nómina masculina, dirigida por el mexicano Iván Orozo, está compuesta por César Aguilera, Dennis Allen, Jorge Ávila, Carlos De La Rosa, Jayson Jaén, Juan Julio, José Mexil, Félix Olivares, Hugo Prepville, Gaspar Ramos, Adrián Roux y Jorge Vásquez.

La selección femenina la integran María Baloy, Shanira Brown, Clarisse Castillo, Orlanda Castro, Ana Paula De León, Leslie Del Cid, Denise Guerra, Karla Holder, Angelina Jurado, Carolina Ojo, Alejandra Sucre y Ana Vincensini. Las chicas son dirigidas por Eric Espino.

La fase de grupos inicia en la madrugada de este jueves 13 de agosto: en la rama femenina, Panamá debutará ante Canadá a la 1:00 a.m. y enfrentará a Japón a las 7:15 a.m.; en la masculina, jugará contra Francia a las 6:00 a.m. e Italia a las 12:15 p.m.

El viernes 14 continuará la actividad con los choques Panamá vs. Brasil en femenino (2:15 a.m.) y Gran Bretaña vs. Panamá en masculino (6:00 a.m.).

Las fases eliminatorias se disputarán el sábado 15, cerrando el domingo 16 de agosto con las finales y la entrega de los boletos olímpicos.

El IFAF Flag Football World Championships será transmitido a través de la COS.