Panamá inicia su camino en la Copa Oro ante Guadalupe

Después de conocer los rivales de grupo, la selección de Panamá supo el calendario que enfrentará durante la fase de grupos de la Copa Oro 2025, que se disputará del 14 de junio al 6 de julio de 2025.

Los dirigidos por Thomas Christiansen debutarán el 16 de junio contra Guadalupe, en el DHSP Stadium de Carson, California.

En esa misma fecha se medirán los conjuntos de Jamaica y Guatemala.

