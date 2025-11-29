Panamá inicia su camino hacia la Copa Mundial femenina 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 30 de noviembre, la selección de fútbol femenino de Panamá iniciará su campaña rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027. En este partido debut enfrentará de visitante a Curazao, en un duelo por el Grupo E de la eliminatoria rumbo al Campeonato de la Concacaf 2026.

Panamá es cabeza de serie del Grupo E, que comparte con Aruba, Curazao, Cuba y San Cristóbal y Nieves. Similar a lo que fue la segunda fase de la eliminatoria masculina, cada selección jugará un solo partido ante cada rival: dos de visitante y dos de local.

El ganador de cada grupo clasificará al Campeonato de la Concacaf, mientras que los demás serán eliminados. En la fase final participarán ocho equipos: Estados Unidos, Canadá y los seis ganadores de grupo.

El torneo regional es clave por dos razones:

Los cuatro semifinalistas irán directo al Mundial. Los dos finalistas clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos llega a la final, el ganador del partido por el tercer lugar también obtendrá un cupo olímpico.

Además, los equipos perdedores de los cuartos de final tendrán la oportunidad de competir por dos cupos en el repechaje intercontinental.

Panamá, protagonista reciente en eliminatorias de Concacaf

El fútbol femenino panameño ha tenido un crecimiento meteórico en los últimos ocho años, siendo protagonista en las eliminatorias de la región.

En 2018, Panamá participó por primera vez en el Campeonato de la Concacaf. Fue segundo en un grupo con Estados Unidos, México y Trinidad y Tobago. Las panameñas vencieron a México y a Trinidad y Tobago, pero cayeron ante Estados Unidos. Esa actuación las llevó a semifinales, donde perdieron contra Canadá, y luego cayeron en penales ante Jamaica en el partido por el tercer cupo mundialista.

Ese cuarto lugar le otorgó a Panamá el derecho de disputar el repechaje Concacaf–Conmebol, donde cayó frente a Argentina.

Cuatro años después, Panamá volvió a pelear por un lugar en la Copa del Mundo. Terminó tercera en un grupo ante Canadá, Costa Rica y Trinidad y Tobago, venciendo solo a las trinitarias.

Ese tercer puesto le dio acceso al repechaje intercontinental, donde derrotó 2-0 a Papúa Nueva Guinea y 1-0 a Paraguay, clasificando por primera vez a un Mundial femenino.

En esta nueva eliminatoria, Panamá espera que la tercera sea la vencida para avanzar de forma directa al Mundial de Brasil 2027. También está en juego la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Los números de Toña Is

Toña Is asumió el mando de Panamá en octubre de 2024. En 13 meses ha dirigido 11 partidos amistosos:

7 ganados

2 empatados

2 perdidos

Sus primeros encuentros fueron tres victorias consecutivas ante Costa Rica (1-0, 2-0 y 2-1), seguidas de un empate 1-1 ante México. En 2025 disputó siete partidos, ganando cuatro, empatando uno y perdiendo dos. Sus grandes momentos fueron las victorias de visitante ante Australia (1-0) y Perú (3-0).

La seleccionadora María Antonia Piñera Is, conocida como Toña Is. LP/Elysée Fernández

Las derrotas fueron por la mínima ante Venezuela y en un partido ante Australia que Panamá empezó ganando pero perdió en los minutos finales.

Camino de Panamá rumbo al Campeonato de Concacaf

Tras el duelo de este domingo, a Panamá le restarán tres partidos en esta fase eliminatoria.

El calendario será:

San Cristóbal y Nieves vs. Panamá – 4 de marzo de 2026

Panamá vs. Aruba – 9 de abril de 2026

Panamá vs. Cuba – 17 de abril de 2026

Detalles del partido

Panamá visitará a Curazao este domingo en el Stadion Rignaal “Jean” Francisca de Willemstad.

El partido está programado para las 7:00 p.m. (hora de Panamá).