Panamá invirtió $930 mil en su delegación para Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las ocho medallas de oro representan la mayor cantidad para Panamá desde Guatemala 1950.

La histórica actuación de Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 contó con una una inversión de 930 mil dólares, según explicó Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) a La Prensa.

La cifra corresponde al subsidio solicitado a Pandeportes para cubrir la participación de la delegación panameña en la competencia regional, que reunió a atletas de 37 países.

Panamá terminó octavo en el medallero con 24 preseas: ocho medallas de oro, ocho de plata y ocho de bronce. Las medallas fueron conquistadas en 14 deportes, una muestra de la amplitud de la participación panameña en Santo Domingo.

La delegación estuvo integrada por 318 personas, de las cuales 218 fueron atletas, equivalentes aproximadamente al 68% del grupo. Los entrenadores representaron el 22%, mientras que el resto estuvo compuesto por personal de misión, comunicaciones y el equipo interdisciplinario de atención biomédica.

De acuerdo con Young, la ejecución final estará entre 850 mil y 930 mil dólares y en ningún caso superará el monto solicitado.

“Va a depender de todo lo que pasó últimamente, así que podemos decir que más o menos la inversión va a estar entre los 850 mil y los 930 mil dólares”, detalló.

La presidenta del COP explicó que los principales gastos de una delegación corresponden a boletos aéreos, seguros y viáticos. Estos tres rubros, señaló, representan aproximadamente entre 60% y 70% del presupuesto de una participación internacional.

El resultado deportivo terminó siendo uno de los mejores de Panamá en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los ocho oros representan la mayor cantidad desde Guatemala 1950, mientras que las 24 medallas totales son la mayor cosecha desde Santo Domingo 1974.

El medallero panameño estuvo distribuido entre ajedrez, atletismo, béisbol, ciclismo, eSports, ecuestre, fútbol, gimnasia artística, judo, karate, lucha, natación, surf y taekwondo.

Entre los resultados más destacados estuvieron el histórico oro del béisbol, las dos medallas doradas de la gimnasta Alyiah Lide, el oro de Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas, el título de Némesis Candelo en judo, el oro de Ashley Castillo en ajedrez y las primeras medallas panameñas en eSports, con el oro de Jhonnatan Mora y la plata de Raúl Cogley.

Young también destacó los mecanismos de transparencia del COP. Según explicó, el organismo procura entregar el informe de participación y ejecución financiera a más tardar 15 días después de cada competencia, una vez recibidos los fondos correspondientes.