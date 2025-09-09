Panamá no fue contundente y bota dos puntos con el empate ante Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá protagonizó un deprimente empate 1-1 ante Guatemala en el estadio Rommel Fernández, dejando escapar dos puntos vitales en su segundo compromiso de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El equipo panameño arrancó con la iniciativa, dominando la posesión del balón y generando llegadas por las bandas, principalmente con Michael Amir Murillo y Adalberto Carrasquilla.

Sin embargo, la falta de precisión en los pases y la poca contundencia en el último cuarto de cancha hicieron que las oportunidades se diluyeran.

Los panameños tuvieron que conformarse con jugadas cercanas al arco de Nicholas Hagen, quien se mostró seguro ante los intentos de Carlos Harvey, José Fajardo e Ismael Díaz.

Guatemala, por su parte, aprovechó un descuido defensivo al minuto 35, cuando Óscar Santis quedó solo frente a Mosquera y abrió el marcador con un remate sencillo.

La ventaja visitante encendió las alarmas en La Roja, que respondió rápidamente.

Apenas dos minutos después, Harvey (37′) emparejó el partido con un cabezazo tras un centro medido de Eric Davis, un gol que le permitió a Panamá respirar, aunque sin mostrar claridad ni confianza en el resto del primer tiempo.

En la segunda mitad, Thomas Christiansen intentó cambiar la dinámica con variantes ofensivas: José Luis Rodríguez reemplazó a Aníbal Godoy y posteriormente ingresaron Édgar Yoel Bárcenas, José Fajardo, Jorge Gutiérrez, Tomás Rodríguez y Everardo Rose, pasando Panamá a jugar con dos delanteros.

El equipo intentó imponer presión, tuvo tiros de esquina y remates dentro del área, pero la falta de definición y la desconcentración en la defensa hicieron que el marcador no se moviera.

Las jugadas más claras incluyeron un remate de cabeza de Fajardo que Hagen detuvo con gran reflejo y un disparo de Ismael Díaz que se fue por encima del arco, símbolos de la ineficacia panameña para concretar lo generado.

La Roja dominó la posesión y mostró intención, pero la ausencia de precisión y claridad en el ataque le costó caro, dejando un empate que sabe a derrota.

Con este resultado, Panamá sigue sin ganar en la fase final y mantiene dos puntos, obligando al equipo a mejorar la circulación de balón, la transición ofensiva y la concentración defensiva para no dejar escapar más oportunidades en su camino hacia el Mundial 2026.

La Roja sigue sin vencer a Guatemala en siete partidos de eliminatoria. El próximo encuentro del conjunto panameño será el 10 de octubre de visita contra El Salvador, mientras que el 14 de octubre recibe la visita de Surinam.