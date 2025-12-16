Panamá jugará amistoso ante México en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá recibirá a la selección de fútbol de México en el Estadio Rommel Fernández el jueves 22 de enero para un partido amistoso. Al no tratarse de una fecha FIFA y con todas las ligas en acción alrededor del mundo, el encuentro lo disputará un combinado de jugadores del plano local.

Después de semanas de rumores, murmullos y anticipación, la Federación Panameña de Fútbol confirmó este martes lo esperado: México visitará a Panamá el 22 de enero en el Rommel. Este será el segundo amistoso que los canaleros disputarán en el mes, ya que el sábado 18 de enero visitarán a Bolivia en Tarija.

No es la primera vez durante la era Christiansen

A principios de este 2025, la selección de Panamá disputó dos amistosos fuera de fecha FIFA en los meses de enero y febrero. En el primer partido cayó frente al Club Universitario de Deportes por 2-1, mientras que en el segundo perdió ante Chile por un marcador de 6-1.

A pesar de las derrotas, esos partidos le sirvieron a Thomas Christiansen para probar estrategias y jugadas que le rindieron frutos semanas después en las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf. En la semifinal, venció a los Estados Unidos con el inolvidable gol de Cecilio Waterman, y en la final cayó ante México 2-1 en un partido cerrado y aguerrido.

Oportunidad de mostrarse para los locales

Estos dos amistosos de enero representan una oportunidad de oro para los jugadores que militan en las ligas locales, a pocos meses de la Copa del Mundo. Thomas Christiansen tendrá contadas oportunidades para observar futbolistas y terminar de completar la lista de convocados al Mundial en los meses previos al mismo.

Además de estos amistosos de enero, se espera que Panamá juegue dos partidos en marzo durante la fecha FIFA, ante selecciones similares a los rivales del Grupo L. Esa convocatoria de marzo, salvo una o dos modificaciones, debería ser muy similar a la de la fase final de las eliminatorias.

Christiansen no se ha privado de convocar jugadores del plano local en procesos recientes. En septiembre llamó a Everardo Rose, en octubre a José Murillo y en noviembre a Alberto “Negrito” Quintero, todos del Plaza Amador. Éric Davis, también del Plaza, fue parte de las tres convocatorias.

Salvo sorpresas o cambios de club por parte de alguno de ellos, todos deberían estar disponibles para los partidos de enero. Para ellos y para el resto de los convocados, es una oportunidad que no se puede desperdiciar.

Con estos amistosos empieza a correr el reloj hacia el Mundial, y Panamá ya comienza a mover sus fichas.