Panamá jugará dos amistosos históricos en Sudáfrica

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció este jueves que Panamá viajará a Sudáfrica en marzo para disputar dos amistosos contra la selección de ese país. Los partidos están programados para el viernes 27 de marzo y el martes 31 de marzo, como parte de la fecha FIFA de ese mes.

Estos dos amistosos resultan de alta conveniencia para ambas selecciones. Por el lado de Panamá, los canaleros debutarán el 17 de junio contra la selección de Ghana, perteneciente a la Confederación Africana de Fútbol, en Toronto. Sudáfrica, en cambio, disputará el partido inaugural de la Copa del Mundo el jueves 11 de junio ante México en el Estadio Azteca.

Este viaje marcará otro momento importante en la historia de la selección de fútbol de Panamá. Por primera vez, el onceno nacional mayor disputará partidos en el continente africano.

Este, sin embargo, no es el primer enfrentamiento entre ambas selecciones. Panamá y Sudáfrica se midieron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005, donde los canaleros prevalecieron en los penales tras un gol en el tiempo reglamentario de Jorge Dely Valdés.

Ese certamen es recordado por el subcampeonato logrado por Panamá, que, además de a Sudáfrica, dejó en el camino a Colombia en semifinales antes de caer por penales en la final ante los Estados Unidos en su segunda participación. Desde entonces, Panamá ha participado en todas las Copas Oro y ha disputado dos finales más.

Esta será la cuarta participación de Sudáfrica en una Copa del Mundo, después de jugar los Mundiales de Francia 1998, Corea/Japón 2002 y ser anfitrión en Sudáfrica 2010. En ninguno logró superar la fase de grupos.

En el Mundial de 2026, Sudáfrica comparte el Grupo A con México, Corea del Sur y el Ganador D de la repesca europea, que saldrá entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Panamá integra el Grupo Ljunto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Las sedes de los amistosos aún no han sido confirmadas, pero se sospecha que podría jugarse uno en Ciudad del Cabo y el otro en Johannesburgo, o ambos en una de esas dos ciudades.