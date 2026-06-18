Panamá lamenta la derrota ante Ghana, pero ya se enfoca en Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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César Blackman y José Luis Rodríguez Rodríguez destacan el rendimiento del equipo, pero reconocen las fallas y piensan en el siguiente partido.

La selección de fútbol de Panamá salió con sensaciones encontradas tras caer 1-0 ante Ghana en su debut en el Mundial 2026, en un partido en el que compitió de tú a tú, pero terminó pagando caro la falta de contundencia en los momentos decisivos.

La derrota se definió en el minuto 90+5, cuando Caleb Yirenkyi aprovechó un contragolpe del conjunto africano para marcar el único gol del partido.

Al terminar el encuentro, César Blackman, quien se desempeñó por la banda izquierda, reconoció el golpe anímico que significó el resultado, pese al buen funcionamiento mostrado por el equipo durante largos pasajes del encuentro.

“Nos vamos muy tristes por la derrota, creo que tuvimos buen partido en general, solo nos faltó el gol. Y bueno, lamentablemente ha sido el fútbol, cuando das un chance al rival, tienes ese tipo de individualidades, así creo que nos pasa factura”, expresó Blackman en la zona mixta del Toronto Stadium.

Blackman también valoró su rendimiento en una posición que no le es ajena dentro del esquema de Thomas Christiansen, en la que aseguró sentirse cómodo.

“El profe me ha venido usando ahí en muchas ocasiones, he venido jugando varios partidos ahí. Es un poco difícil a veces, pero yo me siento cómodo ahí, siempre trato de hacer lo mejor de mí, de dar lo mejor donde el profe me ponga, para así poder ayudar al equipo”, comentó.

En cuanto al estilo de juego, el defensor dejó claro que la propuesta de Panamá no es improvisada.

“Ha sido la forma de jugar del profe (Thomas Christiansen) desde que ha llegado aquí. No es una sorpresa para nadie que somos un equipo que va a presionar alto, que nos gusta tener la pelota, jugar progresivamente. Creo que por ahí al final tenemos que llegar con más efectividad”, señaló Blackman, quien insistió en la necesidad de que el grupo ya se enfoque en Croacia.

“Debemos pasar la página rápido porque estos son torneos cortos. Creo que tenemos que ser fuertes mentalmente para así afrontar el partido contra Croacia. Sabemos que es un rival muy difícil, pero si jugamos como hoy, podemos hacer cosas muy interesantes, solo faltan algunos detallitos al final”, agregó.

Por su parte, José Luis Rodríguez también hizo énfasis en la competitividad mostrada por el equipo, aunque reconoció que hay aspectos por corregir de cara a los siguientes encuentros.

“La verdad es que estamos compitiendo bien, es la manera en que hay que competir en un Mundial. Ahora toca pensar en Croacia, sabemos el gran rival que es, toca conversar entre nosotros, ver qué fue lo que falló y tratar de que no vuelva a suceder”, indicó.

El atacante además tuvo palabras para la afición panameña, que acompañó al equipo en Toronto. “Agradecerle y pedirle un poco de disculpas, porque sinceramente queríamos darle una victoria, queríamos darle una felicidad y no pudo ser así”, expresó.

Panamá ahora deberá enfocarse en su próximo reto ante Croacia, el 23 de junio, antes de cerrar la fase de grupos frente a Inglaterra el 27 de junio, con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.