Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos

Panamá terminó los XII Juegos Centroamericanos ocupando un histórico tercer lugar en el medallero, logrado el último día con la cosecha de 10 medallas de oro y nueve de bronce. Esta es la mejor actuación de Panamá —en calidad de posicionamiento en el medallero— desde los IX Juegos Centroamericanos en 2010, que no contaron con la participación de Guatemala, máxima potencia en Centroamérica.

Panamá sumó un total de 180 medallas en estos Juegos Centroamericanos. De esas, 57 fueron de oro, 55 de plata y 68 de bronce.

En este último día, los panameños volvieron a destacar en levantamiento de pesas. Fabiola González ganó tres medallas: bronce en arranque, y dos oros, una en envión y otra en peso total.

Mario Martínez, también en levantamiento de pesas, ganó tres medallas de oro, imponiéndose en arranque, envión y peso total.

Otras medallas en pesas vinieron por parte de Mariadni Batista, quien también ganó triple oro al dominar las tres modalidades: arranque, envión y peso total.

En bolos, Donald Lee se llevó la presea dorada en la final de maestros, sumando así una nueva medalla en esa disciplina para la delegación istmeña.

En taekwondo, Panamá sumó cinco medallas de bronce. Megan Pitti y Joseph Rodríguez lo lograron en freestyle individual, mientras que Daniela Rodríguez lo hizo en tradicional individual. Al mismo tiempo, el equipo conformado por José Ángel Contreras, Joseph Rodríguez y Adrián Ho Chen cosechó preseas en freestyle y tradicional por equipo.

El golf cerró la participación panameña en los Juegos con la conquista de tres medallas. Lúa Pousa lideró el grupo de los siete golfistas participantes y se consagró campeona con la medalla de oro en la rama femenina individual. Además, Pousa junto a Megumi Nakada y Sara Luciani obtuvieron el bronce en golf femenino por equipos.

El equipo masculino conformado por Raúl Carbonell, Jean Paul Ducruet, Lucca González y Omar Tejeira también se quedó con el bronce en la modalidad por equipos.

La delegación panameña terminó los Juegos Centroamericanos por encima de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belice, siendo superada solo por Guatemala y Costa Rica.