    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos

    Jaime Heilbron
    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Lúa Pousa ganó la medalla de oro en golf femenino individual, recibiendo la medalla de oro número 57, que significó que Panamá desplazara a El Salvador en el medallero. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Panamá terminó los XII Juegos Centroamericanos ocupando un histórico tercer lugar en el medallero, logrado el último día con la cosecha de 10 medallas de oro y nueve de bronce. Esta es la mejor actuación de Panamá —en calidad de posicionamiento en el medallero— desde los IX Juegos Centroamericanos en 2010, que no contaron con la participación de Guatemala, máxima potencia en Centroamérica.

    Panamá sumó un total de 180 medallas en estos Juegos Centroamericanos. De esas, 57 fueron de oro, 55 de plata y 68 de bronce.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Panamá finalizó en la tercera posición del medallero de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En este último día, los panameños volvieron a destacar en levantamiento de pesas. Fabiola González ganó tres medallas: bronce en arranque, y dos oros, una en envión y otra en peso total.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Fabiola González ganó dos medallas de oro y una de bronce en levantamiento de pesas. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Mario Martínez, también en levantamiento de pesas, ganó tres medallas de oro, imponiéndose en arranque, envión y peso total.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Mario Martínez ganó tres medallas de oro en levantamiento de pesas. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Otras medallas en pesas vinieron por parte de Mariadni Batista, quien también ganó triple oro al dominar las tres modalidades: arranque, envión y peso total.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Mariadni Batista ganó tres medallas de oro en levantamiento de pesas. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En bolos, Donald Lee se llevó la presea dorada en la final de maestros, sumando así una nueva medalla en esa disciplina para la delegación istmeña.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Donald Lee ganó medalla de oro en bolos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    En taekwondo, Panamá sumó cinco medallas de bronce. Megan Pitti y Joseph Rodríguez lo lograron en freestyle individual, mientras que Daniela Rodríguez lo hizo en tradicional individual. Al mismo tiempo, el equipo conformado por José Ángel Contreras, Joseph Rodríguez y Adrián Ho Chen cosechó preseas en freestyle y tradicional por equipo.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    José Ángel Contreras, Joseph Rodríguez y Adrián Ho Chen capturaron dos medallas de bronce en taekwondo por equipo. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá / Anna Heart.

    El golf cerró la participación panameña en los Juegos con la conquista de tres medallas. Lúa Pousa lideró el grupo de los siete golfistas participantes y se consagró campeona con la medalla de oro en la rama femenina individual. Además, Pousa junto a Megumi Nakada y Sara Luciani obtuvieron el bronce en golf femenino por equipos.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Lúa Pousa ganó dos medallas en golf: una de oro de forma individual y una de bronce en equipo. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    El equipo masculino conformado por Raúl Carbonell, Jean Paul Ducruet, Lucca González y Omar Tejeira también se quedó con el bronce en la modalidad por equipos.

    Panamá logra histórico tercer lugar en los Juegos Centroamericanos
    Omar Tejeira formó parte del equipo que, junto a Raúl Carbonell, Jean Paul Ducruet y Lucca González ganó la medalla de bronce en golf por equipo masculino. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    La delegación panameña terminó los Juegos Centroamericanos por encima de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belice, siendo superada solo por Guatemala y Costa Rica.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


