Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA

La selección de fútbol de Panamá cerrará este 2025 con la mejor posición de su historia en un ‘ranking’ de fin de año de la FIFA. Los canaleros abrirán el 2026 ubicados en la posición número 30, entre la Noruega de Erling Haaland, ya clasificada al Mundial, y la Polonia de Robert Lewandowski, que disputará la repesca europea. Esto es una confirmación del salto competitivo de la selección panameña.

La clasificación la lidera España, seguida de Argentina, actual campeona del mundo, mientras Francia completa el podio. Inglaterra aparece en la cuarta posición y Brasil en la quinta, mientras que Marruecos, que actualmente disputa la Copa Africana de Naciones, quedó a décimas de desplazar a Croacia del top 10.

Spain end 2025 atop FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking

Morocco within touching distance of top 10 after FIFA Arab Cup Qatar 2025™ win

Singapore and Vietnam both climb three places



View the Ranking in full 👇 — FIFA (@FIFAcom) December 22, 2025

Este reconocimiento para Panamá es el puntapié final de un año con más puntos altos que bajos. El único punto negativo de todo lo ocurrido en 2025 fue la eliminación prematura en la Copa Oro, tras caer en penales frente a Honduras.

En ese torneo, Panamá clasificó a cuartos de final como primero del Grupo C. En la fase de grupos venció a Guadalupe, Guatemala y Jamaica, cosechando por primera vez nueve puntos de forma contundente.

A principios de año, los dirigidos por Thomas Christiansen participaron en las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf, celebradas en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Por primera vez, Panamá disputó el partido por el campeonato, donde cayó ante México (2-1), luego de haber eliminado a Estados Unidos en semifinales con el gol de Cecilio Waterman, recordado por su celebración junto a Thierry Henry.

Panamá capturó, sin embargo, su mayor cantidad de puntos en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026. En total, disputó ocho partidos clasificatorios, con cinco victorias y tres empates.

Dos de esos triunfos llegaron en la fase previa, al derrotar a Belice y Nicaragua en junio. En la fase final, disputada entre septiembre y noviembre, los panameños lograron tres victorias y tres empates, resultados que les permitieron sellar su clasificación al Mundial.

Combinando los partidos de Copa Oro y eliminatoria, los canaleros no perdieron en sus últimas 12 presentaciones oficiales. De los 14 partidos oficiales disputados en el año, la única derrota fue ante México.

Panamá inició el año en la posición número 36 del ranking FIFA y escaló seis lugares al puesto número 30 a lo largo del año calendario, alcanzando incluso un pico histórico en septiembre al llegar a la posición número 29, igualando su mejor ubicación de todos los tiempos.

Lo que esta posición significa para Panamá en 2026

El próximo año marcará el desafío más importante de la era Christiansen, con la participación de Panamá en la Copa del Mundo. En ese torneo, los panameños compartirán grupo con Ghana, Croacia e Inglaterra.

Esta ubicación no es algo meramente simbólico o decorativo. Es una responsabilidad.

Panamá tiene la obligación de salir a competir, buscar ganar al menos un partido y hacer el máximo esfuerzo por clasificar a la siguiente fase. En un Mundial de 48 equipos, 32 avanzan de ronda.

Si estás entre las 30 mejores selecciones del planeta, es válido exigir excelencia y, por qué no, aspirar a un lugar entre los 32 mejores del mundo, por más exigente que luzca el grupo en el papel.