Panamá mantiene el paso perfecto tras blanquear a Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto istmeño sumó su segundo triunfo y este miércoles se mide a Colombia en un choque de invictos.

La selección de béisbol de Panamá consiguió este martes 21 de abril su segunda victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, al imponerse con autoridad por 7-0 sobre Argentina, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

El conjunto dirigido por Adolfo Rivera tomó el control del encuentro desde la primera entrada, cuando fabricó dos carreras. Una de ellas llegó tras un error en el tiro del receptor argentino, que permitió la anotación de Luis Aranda desde la antesala.

El marcador se mantuvo sin cambios hasta el quinto episodio, cuando Jonathan Ramos amplió la ventaja con un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín izquierdo, colocando el 4-0. Panamá sumó una más en la sexta entrada y selló el resultado con dos anotaciones en el séptimo capítulo.

En la ofensiva también destacaron Danel Long, quien bateó de 3-2 con una carrera anotada, mientras que Ramos aportó de 4-2, con dos impulsadas y una anotada. Por Argentina, el único imparable fue conectado por Javier Kaizoji.

La victoria fue para Yeremy De León, quien trabajó cuatro episodios sin permitir carreras ni boletos y ponchó a seis rivales. La derrota recayó en Luca Annovazzi.

En otros resultados de la jornada, Brasil venció 7-4 a Curazao y Colombia superó 17-3 a Perú.

Con este triunfo, Panamá se enfrentará este miércoles a Colombia en un duelo directo entre los únicos equipos sin derrotas del torneo. El compromiso está programado para las 2:00 p.m., nuevamente en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.