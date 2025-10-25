Panamá, 25 de octubre del 2025

    Juegos Centroamericanos

    Jaime Heilbron
    Panamá mantiene su paso imparable en el flag football de los Juegos Centroamericanos
    La selección masculina de flag football venció a Honduras 57-6 y la femenina a El Salvador 77-0. LP / Elysée Fernández

    El flag football panameño continuó su paso arrollador en los XII Juegos Centroamericanos este sábado en la mañana y en la tarde, ganando ambos equipos su tercer partido. El certamen se está celebrando en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, sirviendo como subsede de la competencia, que se disputa en gran parte en Guatemala.

    La selección masculina saltó al campo primero, venciendo a Honduras por un marcador de 57-6. La dupla de Adrián Roux y Dennis Allen continuó dominando, con Roux lanzando seis pases de anotación y Allen uno.

    Juan Diego Julio Arosemena recibió tres pases de touchdown, al igual que Ricardo Quijano, mientras que Félix Olivares recibió uno. Además, Hugo Prepville también aportó una anotación.

    La selección masculina de flag football derrotó a Honduras 57-6. LP / Elysée Fernández.

    En defensa, Prepville interceptó un pase y José Mexil otro. Prepville sumó un sack y José Murillo aportó tres.

    La selección femenina saltó a la cancha en la tarde y continuó su paso arrollador. Su rival de turno fue El Salvador, al cual vencieron 77-0, siendo este el tercer partido consecutivo sin recibir puntos.

    Leslie Del Cid lideró la ofensiva con cinco pases de anotación y Orlanda Castro la acompañó con tres. Ana Baloy recibió cuatro pases de touchdown, Carolina Ojo dos, y Del Cid, Tatiana Dos Santos y Ana Vincensini uno cada una. Denise Guerra también aportó dos anotaciones.

    La selección femenina de flag football derrotó a El Salvador 77-0. LP / Elysée Fernández.

    En defensa, Vincensini capturó tres intercepciones, Guerra dos y Shamira Brown una. Marian Torrero Ábrego logró un sack sobre la mariscal de campo rival.

    Lo que viene

    Panamá cerrará su participación en la ronda regular esta tarde, buscando asegurar el primer lugar del grupo. El domingo por la mañana se jugarán las semifinales, y en la tarde los partidos por las medallas.

