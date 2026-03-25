Panamá mantiene su tradición en Williamsport con David-Doleguita

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Panamá reafirmó su tradición de excelencia en el béisbol infantil al asegurar su presencia en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026, con la clasificación de David-Doleguita el viernes pasado a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Este es un equipo que conecta el presente con una historia profundamente arraigada en el país y el desarrollo de este deporte a nivel internacional.

La organización de Little League Baseball confirmó al conjunto chiricano como el primer equipo en obtener su boleto a Williamsport, tras conquistar el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil de Pequeñas Ligas. El equipo selló su boleto luego de imponerse en el partido definitorio de la Serie Final por 8-4 ante Panamá Oeste (Barrio Colón), cerrando el torneo con un sólido récord de 11-3.

Equipo de Chiriquí con el banderín que los acredita como el representante de Panamá en la Serie Mundial de Williamsport. Foto: Humberto Cornejo

Este logro tiene un significado especial. David-Doleguita regresará a Williamsport por segunda vez en su historia, recordando aquella inolvidable participación de 1993, cuando alcanzó la final del torneo y se quedó con el subcampeonato tras caer ante Long Beach, California. Aquella generación marcó un antes y un después para el béisbol panameño en categorías menores.

Jugadores y cuerpo técnico de Chiriquí con el trofeo que los acredita campeones de la categoría Infantil de Pequeñas Ligas. Foto: Humberto Cornejo

Más allá de ese recuerdo, la presencia de Panamá en este torneo ha sido constante. Esta será la decimocuarta ocasión en la que un equipo panameño compita en Williamsport, desde aquella primera participación en 1984 con la liga infantil Willys R. Cook. En los últimos años, el país ha mantenido su lugar en la élite del béisbol infantil, con acceso directo al torneo desde su expansión internacional en 2022, salvo en la edición de 2024.

Jugadores chiricanos durante el recorrido de las bases con el trofeo del título. Foto: Humberto Cornejo

La relación entre Panamá y el programa de Pequeñas Ligas va mucho más allá de la Serie Mundial. Desde 1950, con la creación de ligas en ambos lados del Canal de Panamá, el país ha sido parte fundamental del crecimiento internacional de este deporte, estrechando vínculos históricos con Estados Unidos a través del béisbol formativo.

Esa conexión también se refleja en las figuras que han surgido de este sistema. La organización de Pequeñas Ligas recordó que Rod Carew, miembro del Salón de la Fama; Mariano Rivera, única elección unánime al Salón de la Fama; y Christian Bethancourt, todos con pasado en Pequeñas Ligas, representan el impacto de este programa en el desarrollo del talento panameño.

El campeonato también es de los padres, hermanos y familiares que acompañaron a los jugadores durante todo el torneo Foto: Humberto Cornejo

Ahora, la generación 2026 de David-Doleguita continúa ese legado. Su participación en la 79ª edición de la Serie Mundial, que se disputará del 19 al 30 de agosto, no solo representa una competencia deportiva, sino también la historia compartida que une culturas, sueños y generaciones a través del béisbol.