Panamá mejora su imagen pese a caer ante los Tigres en juego de preparación

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto de José Mayorga lució mejor a la ofensiva y el pitcheo, en la derrota 2-1 ante Detroit.

La selección de béisbol de Panamá dejó mejores sensaciones en su segundo partido de preparación, pese a caer 2-1 frente a los Tigres de Detroit, en el Publix Field at Joker Marchant Stadium.

El equipo dirigido por José Mayorga mostró un rostro muy distinto al del primer fogueo ante los Yankees, en el que cayeron 11-1, al mostrar un pitcheo más dominante, mejor ejecución situacional y una ofensiva más suelta, al conectar siete imparables, en contraste con los tres que habían logrado en su presentación anterior.

Las acciones comenzaron con Jaime Barría, quien abrió el encuentro con una entrada perfecta, marcando el tono de una actuación colectiva mucho más consistente desde la lomita.

Jaime Barría tiró abrió el partido y tiró un episodio. Foto: Cortesía/Fedebeis

El experimentado Paolo Espino trabajó 1.2 episodios, en los que solo concedió una base por bolas y recetó un ponche, manteniendo el juego cerrado. También destacó James González, quien lució firme en el séptimo capítulo, sin mayores libertades.

Las únicas anotaciones de los Tigres llegaron temprano. En el segundo episodio, Jace Jung conectó sencillo productor al jardín central ante los envíos de Abdiel Mendoza.

Un inning después, Kerry Carpenter amplió la ventaja con un cuadrangular por el jardín izquierdo frente a Kenny Hernández.

Kenny Hernández viene de jugar pelota invernal en República Dominicana y la Serie del Caribe. Foto: Cortesía/Fedebeis

Respuesta inmediata

Panamá reaccionó con rapidez. Johan Camargo conectó un doble por el jardín izquierdo en el cuarto capítulo, que remolcó a Edmundo Sosa, quien previamente había ligado un imparable y anotado la única carrera istmeña del encuentro.

Johan Camargo sonó tres imparables en cinco turnos, en los partidos de preparación. Foto: Cortesía/Fedebeis

Camargo fue uno de los más destacados a la ofensiva al batear de 2-2, con una empujada. Allen Córdoba también brilló al irse de 4-3, mientras que Sosa sumó un hit y una anotada. Leo Bernal aportó igualmente un imparable en una ofensiva que mostró mayor sincronía y mejores turnos.

Allen Córdoba fue el único jardinero que repitió del primer encuentro. Foto: Cortesía/Fedebeis

Ajustes en la alineación

Para este partido, Mayorga realizó modificaciones en los jardines, la receptoría y la segunda base. El único jardinero que repitió fue Allen Córdoba, esta vez ubicado en el central. Luis Castillo defendió el derecho y Jhonny Santos la pradera izquierdo.

En la receptoría estuvo Christian Bethancourt, mientras que Miguel Amaya fungió como bateador designado. En la intermedia abrió Johantan Araúz, movimiento que amplía las opciones del cuerpo técnico de cara al debut oficial.

Tras este compromiso, Panamá viaja hacia Puerto Rico, donde el viernes 6 de marzo hará su estreno ante Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol.