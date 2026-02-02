Panamá, 02 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Béisbol Juvenil

    Panamá Metro amplía su ventaja y Panamá Oeste empata su serie

    Los metropolitanos vencieron 4-1 a Panamá Este, mientras que los Vaqueros de Panamá Oeste lograron una victoria 3-2 sobre Herrera en 10 episodios.

    Humberto Cornejo
    Panamá Metro amplía su ventaja y Panamá Oeste empata su serie
    Panamá Metro partió por delante ante los Potros. Foto. Cortesía/Fedebeis

    La novena de Panamá Metro tomó ventaja de dos juegos sobre Panamá Este, mientras que Panamá Oeste empató su serie contra Herrera, en la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    Los metropolitanos se impusieron el domingo 1 de febrero 4-1 a Panamá Este, en el estadio Rod Carew, logrando así su segunda victoria consecutiva en esta serie, lo que deja al equipo capitalino con una ventaja de 2-0 en el enfrentamiento.

    El conjunto metropolitano mostró una ofensiva oportuna y un sólido trabajo monticular, encabezado por el pitcher Luis Sanjur, quien trabajó cinco entradas completas, permitiendo solo una carrera y cuatro imparables, además de ponchar a un bateador y otorgar dos bases por bolas.

    El revés recayó en Roderick Rodríguez, quien en 4.2 entradas concedió una carrera limpia, permitió cuatro imparables, ponchó a cinco bateadores y dio cuatro bases por bolas.

    A nivel ofensivo, Caleb Rivera destacó por Panamá Metro, conectando de 4-2 con una carrera impulsada y una anotada. Por su parte, el bateador más destacado de Panamá Este fue Ardían Fuentes, quien también conectó de 4-1 con una carrera empujada.

    Igualados

    En la otra serie, Panamá Oeste logró una victoria importante al superar a Herrera 3-2 en un emocionante encuentro que se extendió hasta la décima entrada en el Estadio Mariano Rivera.

    Panamá Metro amplía su ventaja y Panamá Oeste empata su serie
    Panamá Oeste terminó la ronda regular como el mejor equipos, con una marca de 19-2. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Luis Aranda fue el héroe ofensivo al conectar un imparable remolcador de dos carreras que selló la victoria para los Vaqueros. El receptor tuvo una destacada actuación al batear de 5-2 con dos carreras empujadas.

    El triunfo de los Vaqueros fue posible gracias a Abel Rodríguez, quien logró la victoria en rol de relevo tras lanzar una entrada en la que permitió solo un imparable, ponchando a un rival.

    La derrota para Herrera fue para David Saavedra, quien en 2.2 entradas permitió una carrera limpia, otorgó dos bases por bolas y ponchó a tres bateadores. Randolph Bernal fue el mejor bateador de los herreranos, conectando de 1-1 con una carrera impulsada.

    Con estos resultados, Panamá Oeste logra empatar su serie ante Herrera 1-1, después de haber caído en el primer juego, mientras que Panamá Metro se mantiene al frente con un 2-0 en su serie contra Panamá Este.

    Para el tercer duelo de estas series, Panamá Oeste visitará a Herrera en el Estadio Claudio Nieto de Monagrillo, mientras que Panamá Metro se enfrentará a Panamá Este en el Estadio Rod Carew. Ambos encuentros inician a las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


