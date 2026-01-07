Panamá Metro consigue su primera victoria en el campeonato Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La novena de Panamá Metro logró la noche del martes 6 de enero su primera victoria en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, al derrotar por la vía del cloroformo 11-1 a Colón, en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

“Panamá Metro demostró que tiene la calidad para jugar de tú a tú con cualquier equipo. Eso es lo que queríamos, conseguir esa victoria que nos mantenga en la pelea”, dijo Murillo III.

“Lo importante es clasificar entre los ocho equipos. Entonces, mantenernos cerca y escalar posiciones”, agregó.

Luis Sanjur (c) en el montículo con su cuadro interior. Foto: Elysée Fernández

Los dirigidos por José Murillo III desataron su poder ofensivo y fabricaron una sólida victoria con 11 imparables, destacando el rendimiento de Luis Rivera y Diego Arancibia. Rivera se fue de 3-3, con dos impulsadas y dos anotadas, mientras que Arancibia bateó de 3-2, con tres anotadas. El conjunto capitalino comenzó fuerte, produciendo dos carreras en el primer, quinto y séptimo episodio, además de anotar cinco en un explosivo segundo capítulo.

“Es uno de los mejores jugadores a nivel nacional. Comenzó con Herrera en un préstamo y en los últimos tres años con nosotros. Ha demostrado que es el mejor center field a nivel nacional“, expresó Murillo sobre Rivera.

Una de las grandes noticias de la jornada fue que Luis Rivera llegó a la impresionante cifra de 100 imparables en su cuarta temporada en la categoría juvenil. Rivera, quien ha sido parte de Herrera y, en las últimas tres campañas, del conjunto metropolitano, continúa demostrando su constancia y calidad en el terreno de juego.

Colón fabricó su única carrera en la quinta entrada. Foto: Elysée Fernández

En el montículo, Luis Sanjur brilló con una gran presentación, lanzando cinco entradas sólidas, permitiendo solo cinco imparables y una carrera, además de ponchar a un bateador y conceder cuatro bases por bolas. El relevo estuvo a cargo de Francisco de Gracias y Fabián Carrera, quienes mantuvieron el control del juego, limitando a Colón a solo tres imparables.

Con esta victoria, Panamá Metro se coloca con una marca de 1-3 en el torneo, al igual que Colón.

Cabe mencionar que el estadio tuvo una mayor presencia policial, lo que brindó una sensación de seguridad tanto a los fanáticos que se dieron cita y a sus vehículos estacionados en los predios del coliseo. Esto se debe a los incidentes de robos en las afueras del estadio, tanto a fanáticos como a familiares de los propios jugadores, la noche anterior.

Resto de la jornada

En otros partidos de la jornada, Coclé (2-2) cayó 7-2 ante Panamá Este (3-1), Panamá Oeste (4-0) venció 9-2 a Darién (1-3), y Los Santos (1-3) perdió 6-2 ante Bocas del Toro (3-1). Además, Chiriquí Occidente (4-0) le ganó 3-2 a Veraguas (1-3). Por su parte, el partido entre Herrera (0-3) y Chiriquí (2-1) fue pospuesto por lluvia.

Partidos de esta noche

Para la jornada de esta noche, los enfrentamientos serán los siguientes, todos a partir de las 7:00 p.m.:

Darién vs. Coclé - Estadio Remón Cantera

Panamá Este vs. Panamá Metro - Estadio Justino Arosemena

Colón vs. Panamá Oeste - Estadio Justino Salinas

Herrera vs. Bocas del Toro - Estadio Calvin Byron

Los Santos vs. Veraguas - Estadio Omar Torrijos

Chiriquí vs. Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses