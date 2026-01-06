Panamá Metro sufre y cae ante Darién por 6-2

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Metro cae 6-2 ante Darién y suma su tercera derrota seguida, mientras Coclé pierde el invicto en la sorpresa de la jornada.

La novena de Panamá Metro sumó su tercera derrota de forma consecutiva al caer por 6-2 ante Darién en la tercera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. El partido se celebró en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad capital.

El encuentro no pudo haber iniciado de peor manera para el conjunto capitalino: en un abrir y cerrar de ojos se encontró en un pozo de seis carreras, del cual nunca logró salir.

Darién desplegó un gran ataque ofensivo en la parte alta de la primera entrada para vencer a Panamá Metro por 6-2. Cortesía: Fedebeis.

José Chen abrió en el montículo por Metro y dio base por bolas a sus primeros dos oponentes, Jensual Guizado y Elías Fernández, antes de retirar a Abduel Montenegro. Tras ese único out, el partido se le salió de las manos.

Un error de Renso Tenas durante el turno de David Aparicio permitió que Jensual Guizado abriera el marcador, y en el siguiente turno un sencillo de Carlos Burac trajo al plato a Fernández para colocar la pizarra 2-0 a favor de Darién.

Chen concedió luego otra base por bolas a Néstor Guizado, lo que marcó el final de su labor. Francisco de Gracia entró para reemplazar al abridor, intentando frenar el ataque darienita.

La situación no mejoró para Metro: un imparable de Luis Rodríguez llevó al plato a David Rodríguez y Carlos Burac, y enseguida otro hit, esta vez de Juan Vargas, produjo la quinta carrera.

La última anotación del episodio llegó nuevamente de la mano de Guizado, quien en su segundo turno al bate remolcó a Rodríguez para completar el racimo de seis carreras en la parte alta del primer episodio.

Solo ese primer episodio bastó para que Darién se quedara con la victoria. Panamá Metro descontó con dos carreras en el sexto, pero el daño ya estaba hecho y el equipo no pudo reaccionar.

Con esta actuación, los dirigidos por José Murillo III llegaron a tres derrotas en tres partidos, encendiendo las alarmas en el arranque del campeonato.

En otros partidos de la jornada, Panamá Este venció a Colón 3-1, Bocas del Toro superó a Veraguas 5-4, Chiriquí derrotó a Los Santos 3-2 y Chiriquí Occidente a Herrera 9-6.

La gran sorpresa de la noche fue la caída del campeón defensor: la Leña Roja de Coclé perdió el invicto al ser derrotada por Panamá Oeste 5-2.

Partidos de esta noche

La acción continuará esta noche a partir de las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

Panamá Este vs. Coclé - Estadio José De La Luz Thompson

Panamá Oeste vs. Darién - Estadio Justino Salinas

Panamá Metro vs. Colón - Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Bocas del Toro vs. Los Santos - Estadio Calvin Byron

Chiriquí Occidente vs. Veraguas - Estadio Glorias Deportivas

Chiriquí vs. Herrera - Estadio Kenny Serracín