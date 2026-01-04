Panamá Metro vs. Coclé, el duelo estelar de este domingo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 vivirá este domingo su segundo día de competencia con una cartelera completa de seis encuentros programados para iniciar a las 7:00 de la noche en distintos puntos del país, luego de la jornada inaugural del sábado, que marcó el arranque formal de la edición 57 del certamen.

El partido que concentra mayor atención será el enfrentamiento entre Panamá Metro y el bicampeón Coclé, que se disputará en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce. La Leña Roja de Rodrigo Merón recibe a los Metrillos de José Murillo III, en un duelo que será transmitido en vivo por TVMax y que pinta para partido de la jornada.

En el estadio Calvin Byron, el subcampeón Chiriquí visitará a Bocas del Toro, mientras que Colón jugará como local en el estadio Justino Salinas de La Chorrera frente a Darién.

La jornada también incluye el duelo entre Panamá Este y Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera, con transmisión por Únicos, Herrera se medirá a Veraguas en el estadio Omar Torrijos Herrera y el partido entre Chiriquí Occidente y Los Santos en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, que marcará el primer juego de los porteños ante su público.