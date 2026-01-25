Panamá Metro y Este chocan con la clasificación en juego

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Metro llega encendido y Panamá Este obligado a reaccionar en un duelo clave que puede marcar el destino de ambos rumbo a la serie de ocho.

Las novenas de Panamá Metro y Panamá Este chocarán este domingo buscando ganar y posicionarse mejor de cara a la última semana de la temporada regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. El partido se celebrará en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Después de iniciar la temporada con tres derrotas consecutivas, los metropolitanos han enderezado el rumbo, ganando 10 de sus siguientes partidos para ubicarse con firmeza en zona de clasificación a la serie de ocho. Su renacer ha venido de la mano de un gran despliegue ofensivo.

Desde que perdió esos primeros tres encuentros, Panamá Metro ha anotado más de cinco carreras en siete partidos y ha ganado todos. De hecho, solo ha perdido un juego en toda la temporada cuando anotó más de cuatro carreras: el primero ante Panamá Oeste, que cayó por 8-7.

Ese poderío ofensivo también ha venido acompañado de mayor solvencia defensiva. En cinco de esas 10 victorias, los metropolitanos permitieron dos carreras o menos, una señal clara de equilibrio entre ambos lados del juego.

Si el equipo de la capital quiere soñar con el campeonato, que sería su título número 22 y el primero en casi una década, deberá mantener su fuerza ofensiva y seguir ajustando en defensa conforme se acerca la fase decisiva.

Panamá Este, obligado a reaccionar

Por el lado de Panamá Este, el conjunto del oriente capitalino ha vivido una temporada irregular. Tras ganar ocho de sus primeros 10 partidos, el equipo cayó en un bache y perdió cinco de los siguientes siete.

El mayor cambio se ha reflejado en el nivel ofensivo. En esos siete partidos, solo anotaron más de tres carreras en una ocasión: la derrota por 9-7 ante Chiriquí Occidente.

En las dos victorias logradas durante ese tramo, ganaron por 3-1 y 1-0, apoyándose casi exclusivamente en la defensa. Así como en esos encuentros el pitcheo respondió cuando los bates no lo hicieron, ahora es la ofensiva la que debe respaldar cuando la defensa afloja.

Panamá Este aún se mantiene entre los mejores ocho, pero si lo mostrado en las últimas jornadas se convierte en tendencia, no tardará en verse peleando por no quedar eliminado. Si el orgullo de Chepo quiere clasificar y aspirar a algo más, necesita ajustes urgentes tanto en ataque como en defensa.

De lo contrario, la siguiente fase se verá por televisión.

Calendario de la jornada

La jornada dominguera se disputará a lo largo del territorio nacional con seis partidos, todos a partir de las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Darién vs. Coclé – Estadio Metetí

Panamá Este vs. Panamá Metro – Estadio Justino Salinas

Colón vs. Panamá Oeste – Estadio Rod Carew

Chiriquí vs. Bocas del Toro – Estadio Kenny Serracín

Herrera vs. Veraguas – Estadio Claudio Nieto

Los Santos vs. Chiriquí Occidente – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández