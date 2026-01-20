Panamá Metro y Los Santos chocan con el orgullo en juego

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Metro y Los Santos se enfrentan con el orgullo herido y la clasificación en juego, en un duelo clave del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Las novenas de Panamá Metro y Los Santos se verán las caras este martes en un duelo de equipos con el orgullo herido, pero que aún mantienen serias opciones de pelear por cosas grandes en este Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El partido se celebrará en el Estadio Rod Carew de la capital.

Tanto Panamá Metro como Los Santos llegan golpeados tras sufrir derrotas dolorosas en su última presentación, el pasado domingo. En el caso de los santeños, cayeron ante los bicampeones de Coclé por 7-0, mientras que los metropolitanos perdieron por el mismo marcador frente a Chiriquí Occidente.

Los santeños fueron castigados con dos carreras en la primera entrada, tres en la quinta, y una más en la séptima y novena. A pesar de esa derrota, venían de una racha positiva de cuatro victorias consecutivas, en la que mostraron una ofensiva potente, tras caer por abultamiento de carreras ante Panamá Este (12-2) el lunes previo.

Al día siguiente, el martes, repitieron la dosis ante Colón, venciendo 12-1 con una explosión ofensiva repartida en tres rallies: cuatro carreras en la primera entrada, seis en la cuarta y dos en la sexta.

El miércoles, Los Santos superó a Darién 7-6 en un partido cargado de drama y emociones. Tras permanecer gran parte del encuentro en desventaja, los santeños anotaron tres carreras en la octava y otras tres en la novena, estas últimas cuando caían 6-4, para quedarse con el triunfo.

El viernes, blanquearon a Darién 10-0, dejándolos tendidos en el terreno por abultamiento de carreras tras siete entradas. En su último triunfo antes de caer ante Coclé, el sábado, derrotaron a Colón 8-5, nuevamente con una sólida demostración ofensiva.

En el caso de Panamá Metro, la semana fue distinta, marcada por la irregularidad, alternando triunfos y derrotas. Los metropolitanos ganaron lunes, miércoles y sábado, y cayeron martes, viernes y domingo.

El lunes vencieron a Bocas del Toro 10-7, mientras que el martes cayeron ante Chiriquí 5-3. El miércoles se recuperaron derrotando 6-1 a Chiriquí Occidente, pero el viernes perdieron la revancha ante Bocas del Toro 4-0.

El sábado, Metro vengó la derrota ante Chiriquí, imponiéndose 4-2, pero el domingo volvió a tropezar al ser blanqueado 7-0 por Chiriquí Occidente, en la revancha del duelo del miércoles.

Este ir y venir dejó a Panamá Metro con marca de 7-7, récord idéntico al de Los Santos, su rival de turno. Ambos equipos comparten esa foja en un triple empate con Chiriquí Occidente.

Con el orgullo, el honor y la clasificación a los cuartos de final en juego, este enfrentamiento se perfila como decisivo para las aspiraciones de ambas novenas.

Calendario completo de la jornada

La jornada de béisbol juvenil de este martes contará con seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Bocas del Toro vs. Coclé – Estadio Calvin Byron

Chiriquí vs. Colón – Estadio Kenny Serracín

Chiriquí Occidente vs. Darién – Estadio Glorias Deportivas

Panamá Metro vs. Los Santos – Estadio Rod Carew

Panamá Oeste vs. Veraguas – Estadio Justino Salinas

Herrera vs. Panamá Este – Estadio Claudio Nieto