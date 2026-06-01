Panamá mostró dos caras en el Maracaná

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja dejó ver carácter en varios tramos del partido, pero terminó superada 6-2 ante Brasil, en un amistoso que dejó lecciones importantes de cara a la Copa Mundial 2026.

La selección de Panamá dejó el domingo 31 de mayo sensaciones encontradas tras caer 6-2 ante Brasil en el estadio Maracaná, en un exigente partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que el conjunto istmeño mostró momentos competitivos, pero no logró sostener el ritmo ante la potencia sudamericana.

Lucas Paquetá (d) celebra su gol con Igor Thiago (i). EFE/ André Coelho

El arranque fue un golpe inmediato para los dirigidos por Thomas Christiansen. Apenas al minuto 1, Vinícius Júnior abrió el marcador con un potente remate al ángulo, reflejando la intensidad con la que salió el conjunto brasileño.

Durante los primeros compases, la presión alta de la “canarinha” complicó la salida panameña, aunque poco a poco La Roja logró asentarse en el terreno.

Panamá reaccionó y encontró premio a su insistencia. Tras varias aproximaciones, Michael Amir Murillo igualó el encuentro al minuto 14, en una jugada de tiro libre.

Michael Murillo (d) y Carlos Harvey marcaron los goles de Panamá. . EFE/ André Coelho

El empate dio confianza al conjunto istmeño, que se mostró más suelto y competitivo, generando ocasiones claras, como un remate de Ismael Díaz que pasó cerca del arco rival.

Sin embargo, antes del descanso, Brasil volvió a tomar ventaja. Vinícius fue nuevamente protagonista, al enviar un centro que Casemiro convirtió de cabeza, en una jugada validada tras revisión del VAR, para el 2-1, con el que ambos equipos se fueron al descanso.

“Lo más importante es recalcar es el primer tiempo, fue muy bueno. Creo que el equipo estuvo muy bien y concentrado. Tuvimos el balón y generaron”, manifestó Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo hubo un desorden táctico y el aspecto físico, y se notó. La velocidad, ejecución, lo hemos sufrido. Tenemos 18 días para mejorar”, añadió.

En la segunda mitad, el partido cambió por completo. Brasil movió el banquillo con múltiples variantes y encontró espacios ante un Panamá que no logró sostener el ritmo.

Rayan (3-1) amplió la ventaja al minuto 54, por un error en la salida del guardameta Orlando Mosquera.

Seis minutos más tarde Lucas Paquetá (60’) se hizo presente en el marcador con el cuarto gol del encuentro.

El conjunto sudamericano no bajó la intensidad y siguió castigando. Igor Thiago convirtió de penal el quinto tanto, mientras que Danilo Oliveira anotó el sexto, reflejando un segundo tiempo complicado para los panameños, en el que los cambios no lograron revertir la dinámica del juego.

“El primer tiempo estuvimos a la altura; en el segundo dejamos de hacer las cosas que hicimos en el primero”, comentó Michael Amir Murillo en la zona mixta a Deportes RPC.

“La presión y la intensidad, por eso ocurrieron los goles”.

A pesar del resultado, Panamá encontró un último motivo para rescatar. Al minuto 83, Carlos Harvey sacó un potente remate desde media distancia que venció a Ederson para colocar el 6-2 definitivo, con un gol de gran factura.