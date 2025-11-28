Panamá no puede con Uruguay y cae 93-60 en el inicio de la eliminatoria mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección mayor de baloncesto de Panamá sufrió esta noche una aparatosa derrota en casa, en el inicio de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2027, al perder ante Uruguay por pizarra de 93-60.

La Arena Roberto Durán, de la capital panameña fue escenario del partido, con un quinteto uruguayo muy superior desde el primer cuarto.

El mejor a la ofensiva por el quinteto canalero fue Ricardo Lindo, con 14 puntos y 10 rebotes, seguido por Akill Michel con 14 unidades y 7 rebotes.

Otro que destacó fue Jhivvan Jackson con 12 puntos.

De acuerdo con el formato de competencia, se jugarán tres ventanas en la fase de grupos; en cada ventana se realizarán dos partidos.

Ahora Panamá viaja a Montevideo para visitar a Uruguay este domingo 30 de noviembre, en el segundo partido de esta primera ventana.

En este Grupo D también están las selecciones de Argentina y Cuba.

Los tres mejores equipos de cada llave avanzan a la siguiente ronda de la eliminatoria.