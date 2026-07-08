Panamá no se detiene, el próximo desafío es la Liga de Naciones Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Roja vuele a la competencia con la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027, en los cuartos de final tras su participación en el Mundial 2026.

La selección de Panamá no tendrá mucho tiempo para descansar después de su participación en la Copa del Mundo 2026, ya que iniciará su participación en la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027 desde los cuartos de final, donde están los 8 mejores equipos.

El torneo será la primera gran competencia oficial para el equipo panameño después de su regreso a la máxima cita del fútbol mundial y representará una nueva oportunidad para mantenerse entre las mejores selecciones de la región.

La Concacaf confirmó que la próxima edición de la Liga de Naciones contará nuevamente con la participación de sus 41 asociaciones miembro y funcionará como vía de clasificación para la Copa Oro Concacaf 2027.

La competencia se disputará durante las ventanas internacionales de la FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2026, mientras que el Final Four estará programado para marzo de 2027.

Protagonista

Panamá fue subcampeón de la última edición de la Liga de Naciones Concacaf 2024-2025, luego de caer 1-0 ante México en la final disputada en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Además, la selección panameña ha sido una presencia constante en las instancias decisivas del certamen, al alcanzar el Final Four en las tres últimas ediciones. En la edición más reciente, Panamá avanzó directamente a los cuartos de final tras ubicarse entre los cuatro mejores equipos del ranking de Concacaf correspondiente a la Liga A, evitando disputar la fase de grupos.

Formato

El sorteo oficial para definir los grupos de las tres ligas se realizará el jueves 23 de julio de 2026.

Panamá, Estados Unidos, México y Canadá obtienen el boleto directo a cuartos de final.

La Liga A contará con 16 selecciones y tendrá una fase de grupos, cuartos de final y una fase final. Las 12 selecciones ubicadas en las posiciones más bajas del ranking de Concacaf disputarán una fase de grupos bajo formato suizo, divididas en dos grupos de seis equipos.

Cada selección jugará cuatro partidos en esta etapa: dos como local y dos como visitante. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A, que tendrán boleto directo.

Los cuartos de final se jugará en noviembre de 2026 mediante series de ida y vuelta. Los ganadores por marcador global avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, que se disputarán en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.