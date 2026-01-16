Panamá, 16 de enero del 2026

    Béisbol Juvenil

    Panamá Oeste arranca la segunda vuelta con un invicto histórico

    Los Vaqueros de Panamá Oeste lideran el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 como el único equipo invicto del certamen.

    Humberto Cornejo
    Panamá Oeste ha fabricado 80 carreras en los primeros 11 encuentros de la ronda regular. Foto: Cortesía/fedebeis

    La segunda vuelta del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 se pone en marcha este viernes con un claro protagonista: Panamá Oeste, líder absoluto y único invicto del certamen, que inicia esta nueva etapa con marca perfecta de 11-0, consolidando un arranque histórico en la ronda regular.

    Tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Los Vaqueros volverán a medirse ante Chiriquí, rival al que vencieron el pasado miércoles 14 de enero por la mínima (1-0) en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, en un duelo de alto nivel que marcó un antes y un después para el conjunto del Oeste. Tras ese triunfo, el técnico Dimas Ponce destacó el enfoque que ha permitido sostener el buen momento del equipo.

    “Les digo que salgan a divertirse, pongan los pies sobre la tierra y hacer nuestro trabajo. Con humidad hemos hecho todo ese trabajo. Al final del día, si lo hacemos, vamos a tener buenos resultados”, expresó Ponce al finalizar el encuentro.

    Ese triunfo no solo mantuvo el invicto, sino que también permitió a Panamá Oeste imponer una nueva marca histórica de la provincia en el torneo juvenil, con 11 victorias consecutivas en la ronda regular, superando las 10 logradas en la campaña de 2003.

    “Hay mucho talento y calidad en Oeste. Trabajamos bastante y el sacrificio que ha hecho cada uno de los muchachos, los padres de familia, la liga provincial y sin duda el cuerpo técnico”, manifestó Ponce, quien vive su primera experiencia al frente del equipo.

    “Nos sentimos privilegiados por el trabajo que ha hecho cada uno de ellos”.

    Con este hito, el conjunto del Oeste afronta una revancha inmediata, ya que ahora visitará a la tropa chiricana en el estadio Kenny Serracín, en un partido que promete intensidad. Chiriquí fue el rival que más exigió a los Vaqueros, limitándolos a solo dos imparables, mientras que la única carrera del juego cayó en la segunda entrada, producto de un lanzamiento descontrolado.

    Joshua Martínez fue el abridor de la primera blanqueada de Panamá Oeste en el certamen. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Ese encuentro también evidenció el gran nivel del cuerpo monticular, encabezado por Joshua Martínez, quien lanzó 8.2 episodios, permitió solo cuatro imparables, ponchó a ocho bateadores y otorgó una base por bolas.

    “Es nuestro lanzador estelar. Me decía que se sentía bien. Lo demostró y logramos un buen resultado. Defensivamente hicimos el trabajo defensivo”, comentó Ponce.

    Los únicos incogibles del Oeste fueron conectados por Xavier Waldron y Daniel Long, ambos de 4-1.

    “Defensivamente hicimos el trabajo defensivo. Hay que darle crédito al equipo de Chiriquí. El pitcheo supo mantener el partido”, concluyó el estratega.

    La jornada se completa con otros cinco encuentros: Panamá Este (8-2) vs. Chiriquí Occidente (5-6), en el estadio José de la Luz Thompson; Coclé (8-3) vs. Veraguas (2-9), en el José Remón Cantera; Colón (3-8) vs. Herrera (3-6), en el Claudio Nieto; Darién (4-7) vs. Los Santos (5-6), en el Roberto Hernández; y Panamá Metro (6-5) vs. Bocas del Toro (3-8), en el Calvin Byron.

    Todos los partidos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

