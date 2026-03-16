Panamá Oeste asegura su boleto a la final del Béisbol Infantil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Oeste avanzó a la final del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026 tras vencer 5-4 a Coclé, mientras que Chiriquí y Herrera mantienen opciones de clasificar en la última jornada de la semifinal.

Panamá Oeste aseguró su pase a la serie final del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026, luego de vencer en un partido cerrado 5 carreras por 4 a la novena de Coclé este lunes en el estadio de Capleton, en Juan Díaz.

Coclé abrió el marcador con dos carreras en la parte alta del tercer inning, pero en la siguiente entrada las Pequeñas Ligas de Barrio Colón (La Chorrera) fabricaron cinco carreras consecutivas que bastaron para sellar el triunfo y conseguir el boleto a la final.

White Rose se apuntó la victoria con tres episodios de trabajo en los que ponchó a dos bateadores y solo permitió un corredor en base. La derrota se le atribuyó al lanzador Miguel Villarreal, quien permitió cuatro imparables en dos entradas, con dos bases por bola y cuatro ponches.

Los líderes ofensivos para Oeste fueron Lucas Gutiérrez, bateando de 2-2 con una carrera empujada, y Markus Ledezma, con marca de 1-1, una carrera impulsada y una anotada.

Más temprano, Chiriquí se impuso 3 carreras por 2 a Panamá Este en el arranque de la jornada de este lunes. Ambas escuadras anotaron una carrera en su primer turno al bate, y el partido se mantuvo empatado hasta la parte baja del quinto inning, cuando la novena chiricana tomó ventaja en la pizarra con dos corredores llegando al ‘home’.

Panamá Este agregó una carrera en la siguiente entrada, pero no fue suficiente para retomar la ventaja.

Cerrando la jornada del lunes, Herrera aplastó 15-4 a Los Santos. La novena herrerana abrió la anotación desde el primer episodio y sumó carreras en cada entrada. El punto de quiebre del juego fue la parte alta del tercer episodio, cuando Herrera anotó ocho carreras.

Panamá Este (0-4) y Los Santos (1-3) quedaron eliminados del torneo, mientras que Chiriquí (2-2), Coclé (3-1) y Herrera (2-2) se mantienen con vida. Si Chiriquí derrota a Coclé y Herrera vence a Panamá Oeste, tres equipos podrían terminar con la misma cantidad de victorias, lo que obligaría a aplicar los criterios de desempate establecidos por la organización del torneo.

La ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026 concluirá este martes, cuando se definan las posiciones finales y se conozca el rival que enfrentará a Panamá Oeste en la serie por el título nacional.