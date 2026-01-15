Panamá Oeste blanquea a Chiriquí y llega a 11 partidos sin perder

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Oeste cerró la primera rueda invicto tras blanquear a Chiriquí, apoyado en una brillante actuación de Joshua Martínez y una defensa impecable.

Este miércoles culminó la primera rueda del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y los Vaqueros de Panamá Oeste dieron otro golpe de autoridad en el Estadio Mariano Rivera, enviando un claro mensaje al resto de los equipos: están para grandes cosas. Oeste blanqueó a Chiriquí 1-0, impulsado por una gran labor defensiva, para firmar 11 victorias consecutivas y mantenerse como líder absoluto del certamen.

Desde el inicio del partido se evidenció que sería un duelo dominado por las defensas. Henry Pinzón abrió el encuentro con un sencillo para Chiriquí en el primer turno al bate, pero los siguientes tres bateadores fueron retirados en fila por el lanzador de Panamá Oeste, Joshua Martínez.

Cuando fue el turno de los Vaqueros de acercarse al plato por primera vez, Xavier Waldron conectó un sencillo al jardín izquierdo para embasarse. Posteriormente, Andrick Martínez retiró a todos los bateadores que enfrentó en el resto del episodio.

En la parte alta de la segunda entrada, Joshua Martínez volvió a dominar, retirando a los tres bateadores chiricanos. Sin embargo, la historia fue distinta en la parte baja del episodio, donde se gestó la única carrera del partido.

La entrada comenzó con Luis Atencio siendo golpeado por un lanzamiento descontrolado, seguido de un double play que limpió las bases. Con dos outs en la pizarra, Rodolfo Smith recibió una base por bolas y luego Daniel Long conectó un sencillo a primera base que llevó a Smith hasta tercera.

Con Juan Caballero en el plato, dos lanzamientos descontrolados marcaron el rumbo del encuentro. En el primero, Long avanzó a segunda, colocando corredores en posición de anotar. En el siguiente, Rodolfo Smith cruzó el plato, anotando la única carrera del juego.

La situación provocó un cambio en el montículo, ingresando Joseph Delgado para cerrar el episodio. Tras golpear a Waldron con un lanzamiento descontrolado, Delgado ponchó a Mildner Nieto, poniendo fin a la amenaza.

El resto del partido transcurrió con pocas oportunidades ofensivas, gracias al trabajo de ambas defensas. El único momento de peligro llegó en la parte baja de la séptima, cuando Panamá Oeste llenó las bases con tres bases por bolas, pero Felipe Montezuma respondió con un ponche clave para salir del apuro.

Joshua Martínez, serpentinero de los Vaqueros, firmó una actuación memorable, lanzando ocho entradas y dos tercios, permitiendo apenas cuatro imparables, una base por bolas y ponchando a ocho bateadores. Su labor fue fundamental para extender el invicto a 11 partidos y consolidar el liderato de Panamá Oeste.

Otros resultados de la jornada

En otros encuentros, Coclé venció a Bocas del Toro 4-1, Panamá Metro derrotó a Chiriquí Occidente 6-1, Los Santos superó a Darién 7-6, Panamá Este ganó 3-2 a Veraguas, y Colón sumó su tercera victoria de la temporada al imponerse 5-4 a Herrera.

El béisbol juvenil descansa esta noche, pero mañana viernes regresa con el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.