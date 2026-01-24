Panamá Oeste busca seguir firme en la cima ante Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Oeste visita a Darién con la posibilidad de asegurar los primeros puestos, mientras los locales buscan un triunfo vital que mantenga vivas sus opciones de clasificación.

La novena de Panamá Oeste, que se mantiene en el primer lugar del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, visitará a Darién este sábado buscando seguir marcando la pauta del torneo y sostenerse en la cima. El partido se celebrará en el estadio de Metetí.

Desde que los Vaqueros perdieron su invicto el viernes pasado en su visita a Chiriquí, han respondido como solo lo hace un equipo acoplado, fuerte y trabajado. Panamá Oeste ha ganado cuatro partidos de forma consecutiva, todos con autoridad.

En su primer partido tras la derrota ante Chiriquí, Oeste blanqueó a Chiriquí Occidente 10-0. En ese encuentro, los Vaqueros anotaron dos carreras en el primer episodio, una en el segundo, tres en el tercero, una en el quinto y tres en el sexto. Además del poderío ofensivo, la defensa fue impecable, permitiendo apenas un imparable en siete episodios.

En su siguiente salida, Panamá Oeste ganaba 4-0 a Bocas del Toro cuando el partido fue suspendido por mal clima en la parte alta del cuarto episodio. Este martes, los Vaqueros vencieron a Veraguas 6-3.

Ante Veraguas, repitieron una fórmula que les ha sido altamente efectiva: pegar fuerte y temprano. Anotaron tres carreras en el primer episodio, dos en el segundo y una en el tercero. Estuvieron cerca de su segunda blanqueada consecutiva, pero tres carreras de Veraguas en la novena entrada evitaron el cero.

El miércoles fue otra gran actuación en ambos lados del montículo, cuando los Vaqueros derrotaron a Los Santos 5-1. Tras recibir una carrera en la parte baja de la tercera entrada, Panamá Oeste reaccionó con una carrera en el cuarto episodio, dos en el octavo y dos en el noveno para sellar el triunfo.

Finalmente, el jueves, Panamá Oeste doblegó a Herrera 8-5. Las anotaciones llegaron por medio de rallies de tres carreras en la tercera y séptima entrada, además de una carrera en la quinta y otra en la novena. Con récord de 15-1, los Vaqueros están a una victoria de asegurar un lugar entre los tres primeros de la temporada regular y a dos de garantizar uno de los dos primeros puestos.

Darién, su rival de turno, vive una realidad distinta. Aunque aún mantiene opciones de clasificación, su récord de 5-12 reduce considerablemente los márgenes de error. Una victoria ante el líder sería un envión anímico clave para los darienitas de cara a la última semana de la temporada regular.

Calendario de la jornada

Cuatro partidos definirán esta jornada sabatina del béisbol juvenil. El primero será a las 2:00 p.m. con la reposición del duelo entre Panamá Este y Herrera desde el estadio Remón Cantera. Los demás enfrentamientos se jugarán todos a partir de las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

Darién vs. Panamá Oeste - Estadio Metetí

Colón vs. Panamá Metro - Estadio Rod Carew

Chiriquí Occidente vs. Bocas del Toro - Estadio Glorias Deportivas